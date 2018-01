Á hậu Huyền My hội ngộ thân thiết với Kỳ Duyên tại sự kiện thời trang

Huyền My và Kỳ Duyên đã có dịp hội ngộ tại một sự kiện diễn ra cuối tuần qua tại Vinh. Tham gia sự kiện còn có MC Vân Hugo và ca sĩ Thủy Tiên. Trước tin đồn mối quan hệ rạn nứt, Kỳ Duyên và Huyền My vẫn thân thiết với nhau. Hai người đẹp còn đi ăn tối cùng nhau sau khi sự kiện kết thúc. Kỳ Duyên diện chiếc váy nhung gọn gàng, đi kèm đôi boot cao cá tính. Gout thời trang của Kỳ Duyên được đánh giá là tinh tế hơn so với hồi đầu đăng quang. Sau cuộc thi Miss Grand với vị trí trong Top 10, Á hậu Huyền My ngày càng tự tin và rạng rỡ hơn khi xuất hiện trong các sự kiện. Theo Huyền My, mỗi người phụ nữ đều có một bí quyết riêng để giúp cho bản thân trở nên rạng rỡ. Với Huyền My, ngoài việc uống đủ nước, ngủ đúng giờ thì việc lựa chọn trang phục cho phù hợp với bản thân là một yếu tố có tính quyết định. Chính vì vậy, người đẹp thường xuyên tham gia các sự kiện thời trang để chọn cho mình những bộ trang phục phù hợp nhất. Cô cũng rất ủng hộ sự phát triển của ngành thời trang nước nhà. Huyền My từng theo học tại Học viện thiết kế thời trang London. Mới đây, cô cho ra mắt BST thời trang áo dài cho mùa Tết 2018. Bộ sưu tập của Huyền My tập trung khoe vóc dáng người mặc, màu sắc trang nhã, hiện đại. Huyền My và MC Vân Hugo. Vân Hugo. Ca sĩ Thủy Tiên./.

