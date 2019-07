Á hậu Huyền My khoe em ruột “điển trai như giai Hàn Quốc” tại sự kiện

Bố của Huyền My hiện đang công tác ở Viện Hàn Lâm Đức thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Mẹ của Huyền My thường xuên đồng hành cùng Huyền My trong các chuyến công tác trong và ngoài nước. Gây chú ý hơn cả là cậu em trai của Huyền My có tên Việt Anh, kém cô 8 tuổi.