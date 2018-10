Á hậu Huyền My: “Thành tích của Phương Nga tại Miss Grand rất đáng nể“

Tối qua (25/10), Á hậu Huyền My tới tham dự show diễn của nhà thiết kế Lâm Gia Khang tại Hà Nội. Cô diện bộ quần áo thanh lịch được phối từ hai gam màu đen –trắng. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là bông hoa nhỏ ở vòng eo, giúp Huyền My trở nên cuốn hút và xinh đẹp hơn. Xuất hiện tại sự kiện, Huyền My không giấu nổi vẻ mệt mỏi vì mới bị ốm. Tuy nhiên, vì mối quan hệ thân thiết với Lâm Gia Khang nên cô vẫn tới để ủng hộ người anh thân thiết ra mắt bộ sưu tập mới. Tối qua, cũng chính là đêm chung kết Miss Grand International với sự tham dự của Á hậu Phương Nga. Giống như nhiều Hoa hậu, Á hậu khác, Huyền My đã dành cho Phương Nga sự cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình. Mặc dù đang tham dự show thời trang của Lâm Gia Khang nhưng Huyền My tiết lộ thỉnh thoảng cô vẫn lên facebook và vào trang fanpage của Miss Grand để cập nhật kết quả của Phương Nga. “My và Nga có khá nhiều điểm chung khi cùng là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và sau đó đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế. Chính vì thế nên My rất ủng hộ và luôn dõi theo cổ vũ Nga trong cuộc thi lần này” – Huyền My chia sẻ. Ngay khi biết Phương Nga lọt top 10 nhờ bình chọn của khán giả, Huyền My đã không giấu nổi niềm vui sướng. “Đang xem thời trang thì My nghe mọi người kháo nhau Nga đã vào top 10 nên My cũng lên mạng để xem. Và quả thực cảm giác lúc đó vỡ oà hạnh phúc vì Phương Nga đã một lần nữa giúp cái tên Việt Nam vang lên trên đấu trường nhan sắc quốc tế”. Nhận xét về thành tích của Phương Nga, Huyền My cho biết: “Cũng giống như My, Nga đã lọt vào top 10. Có thể với nhiều người, kết quả này vẫn chưa làm thoả mãn, nhưng quả thật đây là một thành tích không phải dễ dàng để có được khi đi thi quốc tế". "Suốt 20 ngày trời là một sự nỗ lực và vượt qua nhiều khó khăn. Nga không được may mắn như My khi có thời gian chuẩn bị dài hơi mà cô ấy chỉ có hơn 2 tuần để luyện tập và chuẩn bị mọi thứ. Chính vì vậy thành tích của Phương Nga rất đáng nể”. Nói về việc Phương Nga lọt top 10 nhờ bình chọn của khán giả mặc dù trước đó không có tên trong top 20, Huyền My cho rằng điều đó không phải do may mắn. “Mọi người có thể nói rằng Nga đã quá may mắn nhưng nhìn những gì mà em ấy đã thể hiện trong suốt quá trình cuộc thi thì một vị trí top 10 là hoàn toàn xứng đáng cho Nga". "Chỉ tiếc rằng Nga vẫn thiếu một chút may mắn nữa để vào top 5. Nhưng My tin rằng Nga sẽ được chào đón nồng nhiệt khi cô ấy trở về” - Huyền My chia sẻ./.

