Á hậu Thuý An tái hiện hành trình lột xác ở Miss Intercontinental

Á hậu Thúy An – chiến binh cuối cùng của team Big 7 trên đấu trường nhan sắc quốc tế đã nhanh chóng nhập cuộc, thể hiện bản thân một cách nổi bật ngay khi vừa đặt chân tới Ai Cập.

Á hậu Thúy An.

Nàng hậu chính thức bước vào hành trình chinh phục vương miện danh giá của Miss Intercontinental 2019 với tâm thế tự tin, thoải mái, tràn đầy năng lượng. Sau khi tham gia những hoạt động phong phú và vượt qua các phần thi phụ như bikini, quốc phục tại Miss Intercontinental thì mới đây, ngay trước ngày diễn ra chung kết Miss Intercontinental, Á hậu Thúy An đã tung clip tự giới thiệu vô cùng ý nghĩa như một lời khẳng định về những nỗ lực và quyết tâm của mình để ghi danh trên đấu trường nhan sắc quốc tế.



Clip tự giới thiệu của Á hậu Thúy An ngay khi được công bố đã lập tức lan tỏa rộng khắp, gây ấn tượng đặc biệt xúc động với khán giả. Chỉ trong một clip giới thiệu dài 2 phút, Thúy An đã cho thấy sự quyết quyết tâm qua hành trình “lột xác” từ hình ảnh đến các kĩ năng cần thiết để phù hợp với các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Thúy An đã thành công toát lên vẻ đẹp là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa vẻ đẹp phương Đông và nét đẹp phương Tây.

Vừa mặc áo bà ba toát lên vẻ đẹp truyền thống, dịu dàng vốn có Thúy An vừa diện những bộ đầm thời trang tinh tế, nổi bật để khoe khéo đường cong cơ thể nóng bỏng “chuẩn gu quốc tế” của mình. Nàng hậu đã thành công truyền tải câu chuyện về hành trình nỗ lực hoàn thiện và thay đổi bản thân để hướng tới những mục đích ý nghĩa, cao cả. Trong clip tự giới thiệu, Thúy An thể hiện phong thái tự tin, rạng rỡ vô cùng cuốn hút.

Vẻ đẹp bên ngoài đã được Thúy An hòa quyện với trái tim giàu lòng nhân ái của nàng hậu tạo nên sức mạnh từ vẻ đẹp con người để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, cao cả lan tỏa lòng nhân ái rộng khắp.

“Clip tự giới thiệu chính là hành trình thay đổi để xứng đáng và gìn giữ ngôi vị danh giá mà Thúy An đã đạt được, là hành trình Thúy An nỗ lực hoàn thiện bản thân để vươn mình ra thế giới. Và quan trọng hơn cả, là hành trình mà Thúy An kể từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam đã nhận ra An mạnh mẽ theo đuổi giấc mơ được tỏa sáng trên các đấu trường nhan sắc không phải chỉ là để thực hiện ước mơ từ bé của mình mà là để An có thể thực hiện được nhiều những ước mơ ý nghĩa chưa có cơ hội được thực hiện của những người đang gặp khó khăn ngoài kia.” – Á hậu Thúy An chia sẻ.

Một mình chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế nhưng Á hậu Thúy An luôn xuất hiện nổi bật và chỉn chu trong mỗi hoạt động tại Miss Intercontinental khiến fans ngày càng yêu mến và tin tưởng nàng hậu nhất định sẽ tỏa sáng.

Á hậu Thuý An nổi bật và xuất sắc khi trình diễn “Phi Thúy Sơn – Điểu Tinh đoạt công chúa” trong phần thi quốc phục.

Trong hành trình tại Miss Intercontinental của mình, Á hậu Thúy An đã có phần thi bikini vô cùng cuốn hút và để lại ấn tượng sâu sắc về kĩ năng trình diễn cùng những đường cong cơ thể nóng bỏng của mình. Đặc biệt nàng hậu đã thể hiện vô cùng nổi bật và xuất sắc khi sải bước uyển chuyển trình diễn “Phi Thúy Sơn – Điểu Tinh đoạt công chúa” trên sân khấu phần thi quốc phục. Kết quả các phần thi phụ sẽ được công bố vào đêm chung kết của cuộc thi. Người hâm mộ đang vô cùng hào hứng mong chờ đêm chung kết Miss Intercontinental sẽ diễn ra vào 00h30 rạng sáng ngày 21/12 theo giờ Việt Nam để một lần nữa được nghe hai tiếng “Việt Nam” thiêng liêng vang lên trên đấu trường nhan sắc thế giới./.