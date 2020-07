Á hậu Thụy Vân chia sẻ điều “được” nhất khi làm giám khảo HHVN 2020

Cô đã chinh phục trái tim khán giả bằng vẻ đẹp, tài năng cũng như lối sống chuẩn mực từ khi giành ngôi vị. Thuỵ Vân là người được BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tin tưởng mời làm người dẫn chương trình nhiều kỳ Hoa hậu Việt Nam. Với phong thái chuyên nghiệp cũng như lối ứng xử thông minh, ở vai trò mới trong Ban Giám khảo, Thuỵ Vân sẽ trở thành yếu tố góp phần truyền cảm hứng cho dàn thí sinh năm nay.

"Tôi luôn thích những cô gái có nụ cười đẹp"

PV: Là một trong những giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, chị đã có sự chuẩn bị như thế nào cho vai trò mới này của mình?

Á hậu Thụy Vân: Thực sự trở thành giám khảo Hoa hậu Việt Nam là niềm vinh dự và hạnh phúc đối với Vân! Bởi vì cao hơn ở chức danh, địa vị của một người giám khảo thì vị trí này điều “được” nhất chính là niềm tin, thứ mà không bao giờ dễ dàng có được nhưng thường lại mong manh nhất! Nói là chuẩn bị thì có vẻ hơi quá vì Vân cũng chỉ mới được ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 gửi lời mời thôi.

Sau khi nhận được lời mời, Vân có xem lại tiêu chí chấm điểm của Hoa hậu Việt Nam trong suốt 10 năm trở lại đây, đồng thời cũng xem lại một số cuộc trên thế giới để xem những cách làm mới, những phân tích trong cách chấm hoa hậu của họ, tất nhiên chỉ để tham khảo và có được cho mình góc nhìn tốt hơn khi đánh giá các thí sinh. Còn về phía hình ảnh của Vân, Vân cũng đang làm việc với các nhà thiết kế để làm sao có được hình ảnh đẹp , xứng tầm với vị trí danh giá của cuộc thi.

PV: Mỗi giám khảo đều có một tiêu chí mang màu sắc riêng, với chị, chị sẽ chấm điểm thí sinh dựa trên yếu tố nào?

Á hậu Thụy Vân: Vân cho rằng mỗi cuộc thi sắc đẹp đều có tiêu chí riêng và trở thành yêu cầu đánh giá chung cho các thí sinh. Tất nhiên sẽ có giám khảo đánh giá cao hình thể, hoặc người khác đánh giá cao tài năng nhưng tựu chung lại vẫn là điểm số cộng lại chia ra, tạo được công bằng cho tất cả thí sinh tham dự. Cô gái hoàn hảo nhất sẽ được lựa chọn. Vân luôn thích những cô gái có nụ cười đẹp.

PV: Chị có áp lực hay gặp phải khó khăn gì cho vai trò mới này của mình không?

Á hậu Thụy Vân: Tất nhiên là có áp lực rồi, lần đầu tiên 1 á hậu như Vân được đi chấm hoa hậu. Thế mới thấy ban tổ chức ưu ái Vân như thế nào. Vị trí ban giám khảo hội tụ đầy đủ: danh hiệu, tài năng, uy tín và vị trí xã hội, Vân sẽ cố gắng hết sức cho niềm tin này.

PV: Chị nhận xét thế nào về mặt bằng chung dàn thí sinh dự thi Hoa hậu năm nay?

Á hậu Thụy Vân: Hoa hậu Việt Nam có thể nói là cuộc thi duy nhất của năm nay, nên ban tổ chức tự tin chất lượng thí sinh thậm chí tốt nhất từ trước đến giờ. Vốn là một cuộc thi uy tín, chuyên nghiệp nên Hoa hậu Việt Nam 2020 đã có sự chuẩn bị các khâu rất tốt dù vì covid-19 lịch thi bị lùi lại tầm 2 tháng.

Để thẩm mỹ điều khiển, sẽ mất đi vẻ đẹp tự nhiên

PV: Không thể phủ nhận rằng, chị ngày càng đẹp ra. Bí quyết của chị là gì?

Á hậu Thụy Vân: Đây là một lời khen dành cho Vân rồi. Công việc của Vân cũng cần ngoại hình nên việc mình ý thức giữ gìn nó là điều đương nhiên. Đây cũng là lời khuyên cho nhiều chị em phụ nữ, đừng bao giờ xem nhẹ việc giữ gìn sắc đẹp và sức khoẻ, khi có ý thức rồi, tự chúng ta sẽ có bí quyết của riêng mình.

PV: Chị nghĩ sao về câu nói "thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên" khi mà trong giới showbiz hiện nay, rất nhiều người đều chạy theo việc làm đẹp?

Á hậu Thụy Vân: Ngành thẩm mỹ ra đời để giúp chị em phụ nữ cải thiện những điểm còn khiếm khuyết, cơ bản là nó giúp chúng ta đẹp hơn, tự tin hơn. Có rất nhiều người đã thay đổi cuộc đời sau khi được thẩm mỹ hỗ trợ đó sao. Chỉ có điều nhiều người bị nghiện quá, hay luôn không hài lòng về mình mà quên mất sự hài hoà cũng là cái đẹp. Có người cả mặt tính ra không có nét nào gọi là đẹp nhưng khi tổng hoà lại là gương mặt duyên dáng, hài hoà! Vậy nên hãy để chúng ta chủ động thẩm mỹ chứ đừng để thẩm mỹ điều khiển, chúng ta sẽ đánh mất vẻ đẹp tự nhiên vốn có mất.

PV: Chị có nghĩ một ngày nào đó bản thân cũng sẽ thẩm mỹ để đẹp hơn?

Á hậu Thụy Vân: Nếu thẩm mỹ giải quyết tốt khiếm khuyết của Vân, chắc chắn Vân sẽ tìm đến sau khi nghiên cứu và tìm được địa chỉ uy tín.

Bết điều, biết chia sẻ và biết chấp nhận, hôn nhân sẽ hạnh phúc

PV: So với nhiều người đẹp trưởng thành từ cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam", chị được xem là Á hậu đầu tiên thành công ở lĩnh vực MC, truyền hình. Chị có nghĩ rằng, may mắn đã mỉm cười với mình?

Á hậu Thụy Vân: Đúng là bất cứ sự thành công nào cũng phải có chút yếu tố may mắn, nhưng là một chút thôi. Vân cũng đã có 14 năm gắn bó với truyền hình và công việc dẫn chương trình. Những ngày đầu tiên chính là những ngày vất vả nhất, khi mình phải nỗ lực để làm quen với công việc và quan trọng nhất là vượt qua chính mình khi đối mặt với những thứ mình chưa từng trải qua.

14 năm qua là 14 năm Vân cố gắng không ngừng trong từng bản tin nhỏ nhất! Không có 1 sự hy sinh nào không được đền đáp, Vân nghĩ có thể đến hôm nay mình đã nhìn thấy những thành quả của sự nỗ lực ấy.

PV: 14 năm gắn bó ở VTV với guồng quay công việc bận rộn và áp lực, chị làm cách nào để cân bằng được giữa sự nghiệp và gia đình?

Á hậu Thụy Vân: Sự cân bằng ấy không đến từ một mình Vân, mà đến từ cả những thành viên trong gia đình: chồng, con, ông bà hai bên nội ngoại. Đây chắc chắn là may mắn của Vân rồi. Cả nhà đều thông cảm cho Vân và dành sự hỗ trợ tuyệt đối! Từ phía mình, Vân tâm niệm “bớt một chút công việc, thêm một chút thời gian cho gia đình”- vậy nên thấy mình ôm đồm công việc quá thì sẽ lôi suy nghĩ đó ra cân bằng lại.

PV: Ông xã đóng vai trò như thế nào trong việc giúp chị cân bằng giữa công việc và gia đình?

Á hậu Thụy Vân: Ông xã là nhân tố chính cho cân bằng của Vân vì mỗi khi Vân bận rộn, ông xã đảm nhận việc dạy học cho Tony, chơi thể thao rèn luyện sức khoẻ cho con.

PV: Dù hạn chế khoe cuộc sống sang chảnh, thế nhưng có thông tin cho rằng, Thụy Vân là "đại gia ngầm". Chị nghĩ sao?

Á hậu Thụy Vân: Vân cũng chưa hiểu khái niệm “đại gia ngầm” như nào, cuộc sống vẫn theo guồng quay và mỗi người chúng ta đều tìm thấy giá trị trong công việc của mình. Vân nghĩ đến nay cả Vân và ông xã đều đang cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống tốt nhất cho mình và con.

PV: Trong cuộc sống gia đình, chị là một người vợ, người mẹ như thế nào?

Á hậu Thụy Vân: Là một người dù bận rộn, nhưng luôn hướng về gia đình! Trong nhà, với Tony , mẹ là người tâm lý, gần gũi nhất, còn với ba Tony thì chắc Vân là hiền nhất.

PV: Chị cũng được xem là hình mẫu của biết bao người phụ nữ, xinh đẹp, giỏi giang, công việc ổn định và có một gia đình hạnh phúc. Bí quyết giữ lửa hôn nhân của chị là gì?

Á hậu Thụy Vân: Vân cho rằng đó là biết điều, biết chia sẻ và biết chấp nhận.

PV: Chị có một bé trai rất đáng yêu, vậy chị có dự định gì cho việc sẽ sinh thêm em bé nữa?

Á hậu Thụy Vân: Có chứ! Hy vọng ông Trời sẽ ban tặng cho gia đình Vân một em bé kháu khỉnh, khoẻ mạnh trong thời gian tới.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này./.