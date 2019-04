Á hậu Tú Anh khoe vóc dáng “gái một con trông mòn con mắt”

Sau các tỉnh Tây Nguyên, ngày 9/4, “Hành trình từ trái tim” tiếp tục đến Nam Định, cùng sự đồng hành của Hoa hậu Thu Ngân, Á hậu Hoàng My, Á hậu Tú Anh.

Á hậu Hoàng my, Hoa hậu Thu Ngân và Á hậu Tú Anh.

Lần thứ ba tham gia hành trình, Hoa hậu Thu Ngân cho biết ngày càng cảm nhận được giá trị tri thức từ những cuốn sách quý. “Các cuốn sách trao tặng đến các bạn trẻ giúp Ngân hoàn thiện bản thân, ứng xử khéo léo trong mối quan hệ gia đình, doanh nghiệp và có nhiều ý tưởng khởi nghiệp cũng như động lực để làm giàu. Ngân luôn tự nhủ bản thân, hãy cứ khát khao, cứ dại khờ, coi mình như một ly nước rỗng để luôn sẵn sàng và chân thành tiếp nhận những nguồn tri thức mới từ các cuốn sách”.

Tú Anh hiện là một á hậu nổi tiếng, là nữ doanh nhân và hiện là người mẹ bận rộn. Để cân bằng cuộc sống cá nhân và sự nghiệp, bí quyết của cô là học các nhân vật trong sách tìm niềm vui ở mỗi việc làm.

Á hậu Tú Anh ngày càng xinh đẹp.

Theo Tú Anh, thất bại hay thành công đều giúp cô đúc kết được những kinh nghiệm và tìm được niềm vui, động lực để biến ước mơ thành hiện thực và phát triển bản thân hơn nữa. Tú Anh hy vọng, cùng với những người chị em có thể lan tỏa được tinh thần ‘Không có gì là thất bại, tất cả là thử thách’ đến các bạn trẻ.

Á hậu Tú Anh giữa vòng vây người hâm mộ.

Tấm gương mà Tú Anh noi theo là Chủ tịch Tập đoàn Hyundai, người đã bản lĩnh vượt qua nghèo đói, khó khăn để thực hiện ước mơ, hoài bão. “Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, Tú Anh đều nghĩ, có những người xuất phát điểm thấp hơn mà họ thành công thì tại sao mình không vượt qua được chút khó khăn này”.

Còn Á hậu Hoàng My, lý do cô tham gia nhiều hành trình tặng sách vì “cảm thấy việc trao tặng tri thức quá tuyệt vời. Nhiều năm ở Israel, tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi tiếng, đạt giải Nobel nên My càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của tri thức, của việc đọc sách và mong muốn giới trẻ Việt Nam có thể khởi nghiệp thành công như các bạn Israel"./.

Tố Uyên/VOV.VN Ảnh Tô Thanh Tân

