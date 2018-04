Á khôi Mai Diệu Linh khẳng định Võ Hoàng Yến bịa đặt

Nhiều ngày qua, thông tin Võ Hoàng Yến bị giang hồ đe dọa đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Cụ thể, ngày 5/4, Võ Hoàng Yến cho biết cô liên tiếp nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ một người đàn ông nặc danh. Tình trạng này kéo dài đến tận ngày 6/4 khiến cô lâm vào tình trạng mất ngủ, phải nhập viện vì kiệt sức.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Sáng 7/4, chân dài này đến trình báo cơ quan công an để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Đặc biệt, trong tờ đơn khai báo mà phía Công an quận 4, TPHCM tiếp nhận, Võ Hoàng Yến đã tiết lộ danh tính người chủ mưu đứng sau mọi việc là Á khôi Mai Diệu Linh.

Võ Hoàng Yến khẳng định tờ đơn là Mai Diệu Linh là người đã nhắn tin và thuê giang hồ đe dọa cô. Mâu thuẫn nảy sinh sau khi Võ Hoàng Yến được đơn vị của Mai Diệu Linh tài trợ 2 lần phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó chân dài này lại không không thực hiện việc quảng cáo gói tài trợ của công ty Mai Diệu Linh.

Mai Diệu Linh khẳng định Võ Hoàng Yến đã tự bịa đặt, dựng chuyện lừa đảo nhằm "cướp mối làm ăn và hạ bệ" công ty của cô.

Tiết lộ về lý do Võ Hoàng Yến chỉ quảng cáo cho công ty phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc mà không nhắc đến đơn vị tài trợ, Á khôi sinh năm 1988 cho biết Võ Hoàng Yến và bạn trai đã cố tình "lén lút" làm quen với Viện trưởng viện Hàn Quốc để "cướp mối" của công ty Mai Diệu Linh.

Mai Diệu Linh khẳng định Võ Hoàng Yến đã tự bịa đặt, dựng chuyện lừa đảo và "đây cũng là 1 hình thức lật mặt cướp mối làm ăn và hạ bệ" uy tín công ty của cô "một cách rất bài bản". /.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tố cáo đích danh Á khôi đe dọa hành hung Trong đơn gửi cơ quan công an, Võ Hoàng Yến nêu đích danh người đe dọa cô là Á khôi Mai Diệu Linh - đang giữ vị trí giám đốc của một công ty chuyên về thẩm mỹ. Chuyện showbiz: Siêu mẫu Võ Hoàng Yến sợ hãi vì bị “giang hồ” đe dọa VOV.VN - Chuyện showbiz trong ngày: Võ Hoàng Yến bị giang hồ đe dọa, Nhã Phương stress đến mức muốn gục ngã, Hà Tăng vui thú điền viên...