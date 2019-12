Album mới của Vũ Cát Tường nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn

Vừa qua, Vũ Cát Tường chính thức ra mắt album Inner Me. Ra mắt album song ngữ, đối diện với nhiều thách thức nhưng Vũ Cát Tường đã gặt hái được quả ngọt khi chỉ sau 1 tiếng đồng hồ ra mắt, album Inner Me đã lọt vào bảng xếp hạng album hot trên iTunes và đến thời điểm tối 2/12 vẫn đang chễm chệ ở vị trí số 1.

Ngoài ra, những người thầy của Vũ Cát Tường cũng thẳng thắn đưa ra nhận xét về album Inner Me. Nhạc sĩ Phương Uyên chia sẻ, album Inner Me của Vũ Cát Tường không chỉ gây tò mò cho khán giả mà cả những người trong nghề cũng tò mò không kém. Việc cộng tác với những nhạc công kỳ cựu, nhất là khi họ từng cộng tác với các nghệ sĩ nổi tiếng là điểm cộng của album lần này. Trên trang cá nhân, nữ nhạc sĩ cũng hết lời khen ngợi Vũ Cát Tường. "Nghe xong album, tôi thấy rõ được những cố gắng trong âm nhạc, sự đầu tư nghiêm túc, rất sạch sẽ và chỉn chu. Album có hơi hướng retro, phần vocal production quá tốt, nâng tầm giọng hát thấy rõ" - nhạc sĩ Phương Uyên viết.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - người chị thân thiết và từng hỗ trợ Vũ Cát Tường thực hiện album Stardom cho biết: "Có những nghệ sĩ như Vũ Cát Tường khiến chúng tôi tự hào, tự hào vì âm nhạc Việt Nam có thể sánh ngang với sản phẩm âm nhạc của nước ngoài. Như bản thân tôi quá nhiều công việc, không thể nào kỹ lưỡng đến mức ra nước ngoài, mời từng nhạc công kỳ cựu và nổi tiếng góp mặt trong album. Khi ra mắt một sản phẩm như album Inner Me, mọi thứ đều rất kỹ lưỡng và tốn kém nhưng Tường lại dám làm" - Lưu Thiên Hương chia sẻ.

Còn với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, anh khẳng định phải tìm kiếm bài hát rất nhiều mới có thể cho ra mắt một album như vậy. "Bản thân tôi không nghĩ ca khúc nào chiều theo thị hiếu hay không chiều theo thị hiếu cả vì Vũ Cát Tường đã có một lượng khán giả riêng, và bạn ấy chỉ cần không phụ lòng khán giả của bạn ấy đã là một thành công rồi. Vũ Cát Tường ngày càng khẳng định được vị trí của mình, là một ca sĩ chín chắn - có ước mơ và khao khát cũng như đặt ra những kế hoạch rõ ràng".

Vũ Cát Tường.

Sau khi ra mắt album Inner Me, Vũ Cát Tường đang tất bật tập luyện với band nhạc và cùng ekip chuẩn bị cho concert diễn ra vào ngày 15/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Với những hé lộ về sân khấu sử dụng công nghệ LED vô cực, concert Inner Me hứa hẹn sẽ là đêm nhạc để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.