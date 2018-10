Angelina Jolie cười rạng rỡ xuống phố cùng con gái cưng

Angelina Jolie bị bắt gặp đang sải bước quanh khu Los Feliz ở Los Angeles cùng con gái Vivienne vào chiều 15/10 sau khi bé vừa học xong buổi học võ karate. Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, cười nói khá vui vẻ. Trong khi Angelina Jolie xuống phố giản dị với set đồ đen quý phái thì con gái cưng của cô lại diện nguyên đồng phục của mình. Nữ minh tinh trang điểm nhẹ nhàng, đeo kính sành điệu khi đang dạo phố. Angelina Jolie tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để ở bên các con. Angelina Jolie trông tươi tắn, rạng rỡ hơn hẳn so với vẻ tiều tụy trước đây. Hiện tại, Angelina Jolie đang rất bận rộn với dự án điện ảnh mới. Nữ diễn viên người Mỹ vừa hoàn thành những cảnh quay cuối trong bộ phim "Come Away". Bộ phim chủ yếu được quay tại Anh và quay những cảnh cuối ở Los Angeles, Mỹ. Angelina Jolie và Brad Pitt kết hôn với nhau vào năm 2014. Tuy nhiên, họ đã "đường ai nấy đi" vào năm 2017. Cách đây hơn một tháng, có tin đồn cho rằng Angelina Jolie đang rất nóng lòng giải quyết chuyện ly hôn với Brad kéo dài từ tháng 9/2016 đến nay. Thậm chí, nữ diễn viên còn yêu cầu tòa án cho cô được ly hôn trước khi giải quyết vấn đề phân chia quyền nuôi con.

