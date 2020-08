Angelina Jolie làm khó Brad Pitt để giành hoàn toàn quyền nuôi con

Mới đây, tờ Daily Mail đăng tải thông tin nữ diễn viên Angelina Jolie nộp đơn yêu cầu loại thẩm phán John W. Ouderkirk khỏi vụ tranh chấp quyền nuôi con. Cô cho rằng thẩm phán sẽ thiên vị Brad Pitt vì mối quan hệ thân thiết với luật sư của nam tài tử.

Brangelina từng là biểu tượng của sự thành công và hạnh phúc tại Hollywood.

Đại diện luật sư của nữ minh tinh nói: "Điều thân chủ tôi yêu cầu là phiên tòa công bằng, đúng sự thật, không ưu ái bên nào cả. Cách duy nhất để đương sự tin vào quá trình xét xử là toàn bộ cá nhân, đơn vị liên quan phải đảm bảo tính minh bạch".

Ngay lập tức, đại diện phía luật sư của Brad Pitt đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ thân thiết trên sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của toà án. Người này cũng khẳng định thẩm phán John W. Ouderkirk đã nhiều lần tham khảo ý kiến Jolie về việc có muốn ông giữ vai trò thẩm phán xét xử vụ việc hay không. Nữ diễn viên cũng chưa từng phản đối việc này.

Cùng với đó, ngôi sao bộ phim "Once Upon a Time in Hollywood" bày tỏ sự không hài lòng về quyết định này của vợ cũ. Anh cho rằng hành động này của Angelina Jolie là cố trì hoãn việc tranh chấp quyền nuôi con. Người trong cuộc cho hay: "Nếu vụ việc tiếp tục phức tạp chỉ làm 6 đứa trẻ chịu nhiều tổn thương".

Angelina Jolie và các con.

Angelina Jolie va Brad Pitt về chung nhà từ năm 2004. Cặp đôi có với nhau 6 đứa con là Maddox, Pax Thiên, Shiloh, Zahara và cặp song sinh Vivienne - Knox. Hai ngôi sao đính hôn vào tháng 4/2012 và kết hôn vào ngày 23/8/2014 tại Pháp, sau 9 năm bên nhau. Brangelina là biểu tượng của sự thành công và hạnh phúc tại Hollywood.

Thế nhưng mối quan hệ của cặp đôi quyền lực chính thức đổ vỡ sau 9 năm hôn nhân khi Angelina tố cáo Brad Pitt bạo hành con trai Maddox trên một chuyến bay. Dù đệ đơn ly hôn đã 4 năm nhưng cặp đôi vẫn chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý./.