Angelina Jolie rạng rỡ xuống phố đi mua sắm cùng con gái dịp cuối tuần

Angelina Jolie đã đưa con gái Vivienne đi mua sắm ở Los Angeles vào chiều 31/3. Khác xa với vẻ lung linh khi xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên trang điểm nhẹ nhàng và ăn vận giản dị ra phố. Bà mẹ nổi tiếng hạnh phúc vì các con ngày càng lớn khôn và hiểu chuyện. Trước đó, theo tạp chí The Hollywood Reporter, Angelina Jolie đã sẵn sàng tham gia dòng phim siêu anh hùng lần đầu tiên trong sự nghiệp. Cô hiện đang trong quá trình thương thảo để góp mặt trong The Eternals - dự án về các cường nhân của Marvel Studios - do đạo diễn Chloe Zhao thực hiện. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ Angelina Jolie muốn đảm nhận vai nào trong dự án, và Marvel Studios từ chối đưa ra bình luận về thông tin mới này. Về cuộc sống riêng tư, theo The Blast, Angelina Jolie và Brad Pitt cảm thấy mệt mỏi vì chưa thỏa thuận xong các điều khoản ly hôn trong 3 năm qua. Thời gian này, cả hai đang cố gắng phân chia tài sản, thống nhất quyền nuôi con, để không còn liên quan đến nhau về pháp lý. Angelina Jolie và Brad Pitt đính hôn vào tháng 4/2012 và kết hôn vào ngày 23/8/2014 tại Pháp. Suốt 9 năm bên nhau, cả hai được coi là biểu tượng của sự thành công và hạnh phúc tại Hollywood.

