Tại Comic-Con 2019 diễn ra ngày 20/7 vừa qua (theo giờ địa phương), Angelina Jolie đã xác nhận gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel với vai Sersi trong "The Eternals" do Chloe Zhao làm đạo diễn.

Angelina Jolie xác nhận thủ vai siêu anh hùng trong "The Eternals"

Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ, "Đây là lần đầu tiên tôi thủ vai một siêu anh hùng. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi được gia nhập "ngôi nhà" Marvel. Tôi và các diễn viên khác đều đã đọc kịch bản, chúng tôi biết nhiệm vụ của mình sau đó là gì. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ".

Diễn xuất cùng Angelina Jolie trong phim "The Eternals" là dàn diễn viên gồm: Richard Madden, Salma Hayek, Kumail Nanjiani và Brian Tyree Henry.

Nguồn tin thân cận với Angelina Jolie tiết lộ cô nhận đóng tác phẩm trên do tác động từ 6 người con. Các con của cô đều yêu thích các bộ phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh của Marvel. Vì vậy, cô chọn đóng "The Eternals" để mang lại điều bất ngờ cho chúng.

Hiện tại, Angelina Jolie đang ghi hình cho bộ phim "Those Who Wish Me Dead" của đạo diễn Taylor Sheridan. Bộ phim dự kiến ra mắt vào năm sau./.