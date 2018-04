Anh, chị em ruột ít ai biết đến của các sao Hollywood

Emma Watson và cậu em trai Alex Watson trông như 1 cặp chị em sinh đôi. Với vẻ ngoài điển trai, Alex Watson sớm nhận được lời mời hợp tác của thương hiệu thời trang nổi tiếng Burberry. Ba anh em nhà Hemsworth (từ trái sang) - Liam (em út), Chris (anh thứ) và Luke ( anh cả) - là gia đình gây chú ý tại Hollywood trong thời gian gần đây khi cả ba đều làm diễn viên nhưng có những bước tiến khác nhau trong sự nghiệp. Trong khi Brad Pitt say sưa với sự nghiệp diễn xuất thì anh trai, Doug Pitt đang điều hành công ty buôn bán máy tính của gia đình. Cả hai anh em đều sở hữu đôi mắt xanh tinh anh, đẹp trai và đầy nam tính. Scarlett Johansson có một người em trai sinh cách mình 3 phút mang tên Hunter Johansson khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Hunter từng làm trong lĩnh vực giải trí nhưng không gặt hái được nhiều thành công. Anh còn là nhà tổ chức chiến dịch cho Tổng thống Barack Obama vào năm 2008. Nam diễn viên điển trai Ashton Kutcher có một người anh song sinh, Michael Kutcher. Không may mắn như em, Michael từ nhỏ đã phải đấu tranh với bệnh tật. Anh tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu ở các tổ chức dành cho các bệnh nhân bại não như Reaching For The Stars, Starkey Hearing Foundation... Nam diễn viên của High School Musical - Zac Efron có một người em trai cũng điển trai không kém tên là Dylan. Zac cho biết, Dylan là người đã giúp đỡ anh khi trải qua quá trình cai nghiện. Không chỉ trong cuộc ly hôn với Brad Pitt, James Haven là người anh trai luôn ở bên Angelina Jolie trong mỗi thay đổi của cuộc sống. Tháng 9/2016, trước khi Angelina Jolie đệ đơn ly hôn lên tòa án, James Haven dành thời gian chăm sóc các cháu để em gái giải quyết việc riêng. Chị em nhà Fanning, Dakota và Elle, không chỉ là những ngôi sao trẻ đang lên của Hollywood, mà còn là biểu tượng phong cách mới, là nàng thơ của những nhà mốt hàng đầu như Miu Miu, Rodarte... Jessica Alba và em trai Joshua Alba có mối quan hệ chị em tốt đẹp kể cả khi lớn lên. Bản thân Joshua cũng không ngần ngại chia sẻ tuổi thơ "dữ dội" của mình cùng Jessica Alba. Mary Kate và Ashley Olsen là cặp đôi song sinh giàu có và nổi tiếng thế giới khi trở thành nhà sản xuất khi chưa đầy 10 tuổi. Chị em nhà Olsen còn được ghi danh trên đại lộ danh tiếng Hollywood khi bước sang tuổi 18. Nam ca sĩ kiêm diễn viên vừa đoạt giải Oscar - Jared Leto và anh trai Shannon cùng là hai thành viên của ban nhạc 30 Seconds to Mars. Cả hai còn là hai người bạn thân thiết, Jared đã dành lời cảm ơn sâu sắc cho anh trai khi nhận giải Oscar. Blake Lively có người anh trai quyến rũ, Eric Lively. Cả hai cùng theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Eric đã tham gia hai bộ phim ‘The Butterfly Effect 2’ and ‘The L Word’.

