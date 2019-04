Bạn gái tin đồn Phan Văn Đức duyên dáng trong trang phục áo dài

Chiều qua (5/4), bạn gái tin đồn của cầu thủ Phan Văn Đức - Nguyễn Ngọc Nữ đã có mặt tại sự kiện ở Hà Nội để chúc mừng đàn chị Ngọc Hân trở thành đại sứ ẩm thức của Italy tại Việt Nam. Người đẹp gốc Nghệ An diện áo dài lấy cảm hứng từ màu cờ và các món ăn nổi tiếng của Italy. Đây là những thiết kế mới nhất của Ngọc Hân dành tặng riêng cho chương trình. Ngọc Nữ và Hoa hậu Áo dài Phí Thuỳ Linh vinh dự là hai vị khách mời danh dự của sự kiện. Ba chị em cùng hội ngộ trong hậu trường của sự kiện. Các người đẹp thích thú thưởng thức ẩm thực độc đáo của Italy. Thời gian qua, Ngọc Nữ liên tục được truyền thông hỏi về chuyện tình với cầu thủ Phan Văn Đức khi cô thường xuyên ra sân bóng cổ vũ cho "bạn trai". Đặc biệt, nhiều hình ảnh thân mật của cả hai được phát tán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đều không thừa nhận mối quan hệ và né tránh trả lời truyền thông. Cặp đôi cho biết vì cùng quê Nghệ An và cùng có tình yêu dành cho bóng đá nên hai người có mối quan hệ khá thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn. Dù chưa một lần công khai tình cảm nhưng người hâm mộ vẫn chúc phúc cho chuyện tình này của cặp trai tài gái sắc. Trong khi Phan Văn Đức là cầu thủ tài năng của ĐT Việt Nam thì Ngọc Nữ lại là một người đẹp nổi bật tại nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước. Người đẹp sinh năm 1994, được bình chọn là người có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Năm 2018, chân dài 9x tiếp tục thử sức ở Hoa hậu Việt Nam nhưng vì lý do cá nhân nên cô quyết định rút lui. Ngoài vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng 82-63-88, Ngọc Nữ được đánh giá là có gương mặt xinh đẹp, khả ái, có nhiều thiện cảm./.

