Bảo Thanh cười hết cỡ bên con trai tạo dáng nghịch ngợm

Chiều ngày 22/12, bom tấn điệp viên được mong đợi nhất dịp cuối năm là Spies in Disguise (Điệp viên ẩn danh) đã có buổi ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhiều sao Việt cùng gia đình đã có mặt trong sự kiện như Thúy Hằng, Bảo Thanh, Hà Hương... Tất cả đều có nhiều tràng cười sảng khoái trước sự kết hợp của Will Smith và Tom Holland.

"Spies in Disguise" xoay quanh chàng điệp viên điển trai, tài năng Lance Sterling. Trong một nhiệm vụ khó nhằn, anh chàng phải nhờ đến sự trợ giúp của thiên tài khoa học hậu đậu Walter Beckett. Ngoài cốt truyện hấp dẫn, hài hước và hình ảnh hoành tráng, "Spies in Disguise" còn đánh dấu lần đầu kết hợp của siêu sao Will Smith và “Nhện nhí” Tom Holland. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám như “nữ sát thủ Ruby Roundhouse” của Jumanji là Karen Gillan, Ben Mendelson, DJ Khaled… Tác phẩm hứa hẹn sẽ là bom tấn điệp viên xuất sắc nhất dịp cuối năm 2019 này.

Trong buổi ra mắt "Spies in Disguise", Thúy Hằng, Bảo Thanh, Hà Hương xuất hiện cùng các con cưng cùng nhiều diễn viên, ca sĩ nhí nổi tiếng. Họ tỏ ra hào hứng trước nội dung đầy hứa hẹn của phim với cuộc phiêu lưu bảo vệ thế giới giữa chàng Walter ngây ngô và Lance “bồ câu”. Bên cạnh đó là mong muốn có những phút giây thư giãn, giải trí mãn nhãn và sảng khoái.

Spies in Disguise (Điệp Viên Ẩn Danh) khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 27.12.2019./.

Thuý Hằng đưa con gái đi xem phim.

Cựu siêu mẫu trẻ trung với cặp kính lạ mắt.





Bảo Thanh và Hà Hương "Phía trước là bầu trời" hội ngộ.

Hà Hương cùng bé Đức Bảo, con trai Bảo Thanh.

Hà Hương tạo dáng nhí nhảnh cùng các con.