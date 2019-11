Bảo Thy lên tiếng trước tin đồn chuẩn bị kết hôn trong tháng 11

Bảo Thy vừa xuất hiện trong một đêm nhạc và thể hiện loạt hit gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X như Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Please tell me why…

Không chỉ trình diễn hết mình, Bảo Thy còn khiến khán giả thích thú với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Nhiều khán giả chia sẻ, nhìn Bảo Thy trình diễn trên sân khấu, họ như thấy lại thời nữ ca sĩ thi Miss Audition.

Bảo Thy.

Trong dịp này, Bảo Thy cũng chia sẻ về tin đồn cô sắp kết hôn, nhất là khi có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang sử dụng chiêu trò để PR cho dự án âm nhạc mới.

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Bảo Thy thẳng thắn cho biết cô muốn khán giả nhớ đến mình với những hoạt động nghệ thuật, qua những dự án của bản thân thay vì những ồn ào xung quanh cuộc sống vì không muốn dùng chuyện riêng tư để PR.

“Trước đến nay, trong mọi thông tin về chuyện kết hôn hay lên xe hoa, Thy đều nói với khán giả của mình sẽ gửi đến họ những thông báo chính thức từ Thy. Thế nên, những điều khán giả nghe từ các nguồn không phải xuất phát từ Thy cũng chỉ là tin đồn” – Bảo Thy chia sẻ.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng nói thêm bản thân sẽ đề cập chuyện kết hôn ở thời điểm khiến mình thấy thoải mái và thích hợp nhất. Hiện tại, cô đang dồn hết sức chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với thông tin Bảo Thy chuẩn bị kết hôn. Cụ thể, thông qua những bình luận trên facebook nữ ca sĩ, có thể thấy nhiều người thân của cô chuẩn bị về Việt Nam tham dự một sự kiện lớn. Sau đó, hình ảnh được cho là thiệp cưới của cô và bạn trai cũng bị rò rỉ trên mạng xã hội.

Trong thiệp cưới này, những thông tin hoàn toàn trùng khớp nên cư dân mạng cho rằng, nếu đây là thiệp cưới đúng, Bảo Thy sẽ tổ chức lễ cưới trong nhà thờ vào ngày 15/11, sau đó là tiệc cưới ở một nhà hàng sang trọng vào ngày 16/11 – tức chỉ sau Đông Nhi một tuần./.