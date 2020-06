BLACKPINK bùng nổ nhan sắc trong họp báo trước thềm ra mắt MV mới

Đúng 16h00 chiều 26/6, nhóm nhạc BLACKPINK chính thức ra mắt single mới nhất mang tên "How you like that", đánh dấu màn tái xuất sau sản phẩm âm nhạc "Kill this love" năm 2019.

Trước thềm ra mắt ca khúc mới, 4 cô nàng nhà YG đã có buổi họp báo toàn cầu, công bố ra mắt MV "How you like that".

Xuất hiện trong buổi họp báo, Jennie gây ấn tượng với kiểu tóc nhuộm highlight phần mái màu bạch kim.

Trong khi đó, Jisoo lại mang vẻ đẹp nữ tính, đằm thắm. Jisoo ngày càng chứng minh bản thân là biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới của showbiz xứ kim chi

Khác với hình ảnh cá tính độc lạ thường thấy, Lisa lại trở nên giản dị và dịu dàng với mái tóc đen ngắn.

Rosé nổi bật với mái tóc màu tím khói đầy thu hút.

Trong buổi họp báo, các thành viên BLACKPINK trả lời những câu hỏi về MV mới.



Jennie tiết lộ trong "How You Like That", người xem sẽ được thấy sự đa dạng phong phú về cả concept lẫn màu sắc.

BLACKPINK đã rất nỗ lực để đem tới những điều khác biệt tránh lặp lại so với những sản phẩm trước đó.