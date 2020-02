Brad Pitt bỏ dự lễ trao giải BAFTAs để hàn gắn quan hệ với Maddox

Mới đây, lễ trao giải BAFTAs đã diễn ra với sự góp mặt nhiều ngôi sao đình đám Hollywood. Cùng với dàn diễn viên bộ phim "Once Upon a time in Hollywood", Brad Pitt là ứng cử viên sáng giá nhất cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Tuy nhiên, ngay phút chót, nam tài tử đã huỷ chuyến bay đi Anh và vắng mặt tại lễ trao giải này.

Brad Pitt không tham dự lễ trao giải BAFTAs vừa qua.

Theo Dailymail, nguyên nhân khiến Brad không tham dự lễ trao giải là để gặp gỡ người con trai Maddox. Đây là lần đầu tiên Maddox chủ động liên lạc với Brad. Nguồn tin này cho biết: "Maddox chấp nhận cho Brad Pitt cơ hội nói chuyện và anh ấy gác lại mọi việc để đến gặp con. Với Brad Pitt, làm cha là một trách nhiệm quan trọng nhất cuộc đời và anh ấy làm mọi thứ để cải thiện mối quan hệ giữa họ. Maddox rời trường đại học ở Hàn Quốc và khi Brad Pitt biết tin đã quyết định hủy chuyến đi Anh để có thời gian trò chuyện với con trai nuôi".

Được biết, Maddox đã tuyên bố từ mặt bố sau cuộc ẩu đả của Brad Pitt và Angelina Jolie trên chuyến bay gia đình năm 2016. Sau cuộc ly hôn, mối quan hệ của anh và người con nuôi Maddox cũng không mấy tốt đẹp. Dù rất buồn nhưng Brad luôn hy vọng có thể gặp gỡ và trò chuyện với con trai.

Hai cha con từng rất thân thiết trong quá khứ.

Brad Pitt đã gặt hái hầu hết giải thưởng ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với vai diễn trong phim "One upon a tim in Hollywood". Tháng 12.2019, Brad Pitt từng thổ lộ sẽ kỷ niệm thành công của mình ở mùa giải thưởng tại Hollywood cùng các con khi mùa giải kết thúc./.