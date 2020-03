Brad Pitt hẹn hò đi chơi cùng bạn gái kém 25 tuổi?

Mới đây, Brad Pitt đã bị cánh săn ảnh bắt gặp khi đang đi chơi cùng nữ diễn viên Alia Shawkat. Cụ thể, cả hai đã đến mua bánh mì kẹp thịt tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở Los Angeles, Mỹ, sau khi cùng nhau tham dự một buổi hòa nhạc. Người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện và chụp lại ảnh từ phía sau.

Brad Pitt bị bắt gặp đi chơi cùng bạn gái kém 25 tuổi

Trong ảnh, chồng cũ Angelina Jolie đội chiếc mũ màu nâu, mặc áo hoodie và quần jean xanh đơn giản. Còn nữ diễn viên sinh năm 1989 lại điệu đà với chiếc áo màu hồng cánh sen phối cùng chân váy dáng dài.



Đây không phải lần đầu tiên Brad Pitt và Alia Shawkat đi chơi với nhau. Trước đó, hai người bị bắt gặp khi cùng nhau xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim "A Play Is A Poem" diễn ra tại Los Angeles vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm ngoái. Tiếp đó, vào tháng 10/2019, Brad Pitt và Alia cùng một số người bạn xuất hiện tại buổi trình diễn của danh hài Mike Birbiglia có tên "The New One". Và sau đó không lâu, họ lại cùng xuất hiện tại một phòng trưng bày nghệ thuật.

Thế nhưng, theo một nguồn tin, “Hai người chỉ đơn giản là những người bạn thân thiết đều có chung tình yêu với nghệ thuật mà thôi”.



Alia Shawkat sinh năm 1989 tại Mỹ trong một gia đình có bố là người Ả Rập còn mẹ gốc Na Uy, Ailen và Italy. Cô là diễn viên đã có hơn 20 năm trong ngành với gia tài đồ sộ gồm 43 tác phẩm phẩm điện ảnh và gần 30 phim truyền hình./.