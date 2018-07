Brad Pitt lấy lại vẻ phong độ và điển trai trên trường quay phim mới

Brad Pitt đã xác nhận anh cùng nam tài tử Leonardo Dicaprio sẽ góp mặt vào "bom tấn" Once Upon A Time In Hollywood của đạo diễn, nhà biên kịch đại tài Quentin Tarantino. Và mới đây, Brad Pitt đã có mặt tại Los Angeles để quay những thước phim đầu tiên. Nhân vật của Pitt sống ở những năm 1960, lúc phong trào hippy đang phát triển mạnh mẽ. Bởi vậy Pitt cũng mặc đậm chất hippy với áo phông tối màu, áo khoác jeans, quần jeans và boots da nâu. Nam diễn viên trông khoẻ khoắn, rắn rỏi khác hoàn toàn với hình ảnh tiều tuỵ, sút cân gầy gò trước đó. Pitt đã lấy lại hoàn toàn phong độ của một trong những nam diễn viên quyến rũ nhất thế giới. Trong phim mới, Brad vào vai Cliff Booth bên cạnh người bạn thân thiết Rick Dalton do Leonardo DiCaprio thủ vai. Nữ diễn viên Margot Robbie thủ vai Sharon Tate. Sharon Tate là một nhân vật có thật. Ngoài đời, nữ diễn viên xinh đẹp này từng bị giết hại dã man trong quá khứ khi đang mang bầu ở tháng thứ 8. Quentin Tarantino và Leonardo Dicaprio tại một sự kiện. "Once Upon A Time In Hollywood" là dự án phim được mong chờ nhất năm sau./.

Brad Pitt đã xác nhận anh cùng nam tài tử Leonardo Dicaprio sẽ góp mặt vào "bom tấn" Once Upon A Time In Hollywood của đạo diễn, nhà biên kịch đại tài Quentin Tarantino. Và mới đây, Brad Pitt đã có mặt tại Los Angeles để quay những thước phim đầu tiên. Nhân vật của Pitt sống ở những năm 1960, lúc phong trào hippy đang phát triển mạnh mẽ. Bởi vậy Pitt cũng mặc đậm chất hippy với áo phông tối màu, áo khoác jeans, quần jeans và boots da nâu. Nam diễn viên trông khoẻ khoắn, rắn rỏi khác hoàn toàn với hình ảnh tiều tuỵ, sút cân gầy gò trước đó. Pitt đã lấy lại hoàn toàn phong độ của một trong những nam diễn viên quyến rũ nhất thế giới. Trong phim mới, Brad vào vai Cliff Booth bên cạnh người bạn thân thiết Rick Dalton do Leonardo DiCaprio thủ vai. Nữ diễn viên Margot Robbie thủ vai Sharon Tate. Sharon Tate là một nhân vật có thật. Ngoài đời, nữ diễn viên xinh đẹp này từng bị giết hại dã man trong quá khứ khi đang mang bầu ở tháng thứ 8. Quentin Tarantino và Leonardo Dicaprio tại một sự kiện. "Once Upon A Time In Hollywood" là dự án phim được mong chờ nhất năm sau./.