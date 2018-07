Ca sĩ Bằng Kiều hẹn hò với Hoa hậu Mỹ Vân?

“Người tình tin đồn” của Hoa hậu Mỹ Vân - ca sĩ Bằng Kiều một mình đến dự sự kiện họp báo Ms Vietnam New World do người đẹp tổ chức, làm dư luận một lần nữa dấy lên nghi vấn về mối quan hệ của hai người. Mối quan hệ của ca sĩ Bằng Kiều và Hoa hậu Mỹ Vân tưởng chừng lắng xuống sau thời gian dài im hơi lặng tiếng bởi lời thanh minh chân thành của người đẹp, thì nay lại “bừng bừng khí thế” khi danh ca đích thân đến chúc mừng Mỹ Vân. Nếu như loạt ảnh xuất hiện cách đây vài năm cho thấy Bằng Kiều và Mỹ Vân rất thân thiết bên nhau, thì đến nay, mối quan hệ của cả hai không hề phai nhạt. Hoa hậu Mỹ Vân rưng rưng nước mắt vì vui mừng trước sự hiện diện của nam ca sĩ. Nam ca sĩ lẻ bóng đến sự kiện và nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm Hoa hậu Mỹ Vân, chủ nhân của sự kiện họp báo. Trong khi đó, Mỹ Vân cũng rất mong chờ sự xuất hiện của Bằng Kiều. Khi anh vừa đến, Hoa hậu ra tận cửa để đón ca sĩ và họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Bằng Kiều cho biết anh sẽ sang Canada vào tháng 9 tới để góp mặt trên sân khấu đêm chung kết cuộc thi với vai trò khách mời. Hoa hậu tiết lộ, Bằng Kiều là bạn, đồng thời là một người anh thân thiết của Mỹ Vân, dù dư luận có suy diễn thì mối quan hệ ấy vẫn không có gì thay đổi. Sự kiện hoành tráng này chào đón ekip Ms Vietnam New World 2018 gồm nhà sáng lập cuộc thi – Hoa hậu Mỹ Vân, MC Hồng Phúc – Diễm Hương; các giám khảo Hoa hậu Jennifer Phạm, Luật sư Tom Treutler, Doanh nhân Kim Anh; các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời như Long Đẹp Trai, Thúy Nga, Bằng Kiều, Khánh Di, MiA, Khánh Bình… Hoa hậu Mỹ Vân chụp hình kỷ niệm cùng Kasim Hoàng Vũ. ... Và khách mời có mặt tại sự kiện.

