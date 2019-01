Ca sĩ Hoàng Bách: “Bà xã đã làm thay đổi con người tôi”

Làm nghệ thuật cần bứt phá, chông chênh một chút

Chào ca sĩ Hoàng Bách, nhìn lại năm 2018 đã qua, anh đánh giá như thế nào về làng nhạc Việt hiện nay?

Làng nhạc Việt trong năm 2018 hầu như quy tụ các bạn trẻ với những tư duy mới, tôi cho rằng, đó là liều thuốc kích thích với những người thuộc thế hệ trước như mình. Tôi thấy, trong 2 năm trở lại đây, nhiều người đang hướng đến những cái tên như Vũ Cát Tường, Tiên Tiên,…

Nam ca sĩ Hoàng Bách.

Ngoài ra, tôi còn thấy rất nhiều những nhà sản xuất khác đã cho ra mắt các sản phẩm rất chất lượng và chính họ đã thôi thúc và làm tăng thêm động lực cho chúng tôi. Tôi luôn thích chơi với các bạn trẻ, làm việc với các bạn trẻ, ê kíp của tôi cũng rất nhiều người trẻ, học hỏi lẫn nhau rất tốt, cho nên bản thân tôi cũng đang làm nhạc theo hướng trẻ.

Hiện tại, tôi thấy các bạn trẻ đang có tư duy rất khác về âm nhạc, chẳng cần phải theo trend mà vẫn hay. Không phải cứ thấy người ta chửi thì mình cũng chửi, thấy người ta đi về sầu não, mình cũng đi về sầu não. Tôi nghĩ các bạn trẻ đang có xu hướng cập nhật với thế giới, nên bây giờ những người như tôi muốn sống chết với nghề thì phải làm những việc sâu sắc hơn và hợp với thị hiếu hơn.

MV "Mình già đi cùng nhau" của anh, ra mắt công chúng tối 3/1 chính là minh chứng cho việc anh đang làm nhạc theo hướng trẻ hóa?

Đúng thế, MV "Mình già đi cùng nhau" gợi cảm xúc lại nhiều đến ca khúc "Chuyện chàng cô đơn" trước đây. Rất nhiều người nói với tôi "sao anh trẻ trung thế" nhưng tôi nghĩ, nếu ai theo dõi trang cá nhân của tôi sẽ nhận thấy tôi là người vui vẻ, hài hước thế nào. Cuộc sống của tôi thế nào, khi vào âm nhạc sẽ thế đó. Đây là ca khúc dành cho những người đang yêu nhau, cho nên tôi tiếp cận khán giả bằng giai điệu vui vẻ, chân thực.

Về tuổi tác, tôi cho rằng, mình có thể già đi nhưng không có nghĩa nhạc của tôi cũng phải già đi, tuổi tâm hồn mới là điều quan trọng nhất.

MV "Mình già đi cùng nhau" ra mắt cũng được xem như là câu trả lời cho nhận xét, ca sĩ Hoàng Bách không dám bứt phá trong sự nghiệp mà luôn chọn cho mình một hướng đi an toàn bằng cách cover lại những ca khúc cũ của mình hoặc gắn với tên tuổi của người khác mà hiếm khi cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới. Anh thấy đúng không?

Tôi nghĩ có phần đúng, bản chất tôi là người cầu toàn và khi có con, tôi lại càng cầu toàn hơn. Tất nhiên, tôi chọn sự an toàn là để giữ cho gia đình và bản thân được bình yên. Nhưng thực sự, với người làm nghệ thuật đôi khi cần phải bứt phá, chông chênh một chút. Nhiều khi nhìn lại, tôi cũng thấy mình thiếu điều đó nhưng cái gì cũng có hai mặt, buộc mình phải có sự lựa chọn. Tuy nhiên, tôi đặt sự bình an, an toàn về mặt tâm lý, an toàn về nhiều thứ của gia đình lên hàng đầu.

Lý do gì khiến anh thay đổi "ngoạn mục" như vậy bằng cách cho ra mắt MV "Mình già đi cùng nhau" với sự hiện diện của bà xã anh - cựu người mẫu Đoàn Thanh Thảo?

MV "Mình già đi cùng nhau" được tôi nung nấu ý tưởng và ra đời qua lời gợi ý của quản lý và cũng là một người bạn rất thân và rất hiểu tôi. Có những lúc, tôi không biết nên viết gì thì người ấy nói với tôi rằng, anh cứ viết về những điều gần gũi nhất với anh và cuộc sống của anh. Và đúng như vậy, thời điểm tháng 10, 11/2018, tôi nghĩ đến vợ nhiều nhất bởi đó là khoảng thời gian chúng tôi kỷ niệm 12 năm ngày cưới.

Vợ chồng Hoàng Bách - Thanh Thảo.

Năm 2018, vợ chồng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió, tất nhiên sóng gió không đến từ hai vợ chồng mà đến từ công việc, đầu tư,… Trải qua mọi khó khăn, chúng tôi mới thấy, cả hai đều cần có nhau. Dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới, tôi không có món quà nào to lớn tặng vợ mà tôi chỉ có thể tặng một bài hát, đó là thứ tôi có thể làm tốt nhất, thứ có thể giữ được lâu nhất và chân thật nhất.

Câu chuyện trong MV tái hiện lại cuộc sống của vợ chồng tôi ngoài đời thực, thích là xách balo lên đi, luôn có những món quà bất ngờ dành cho bản thân mình và dành cho nhau. Ngày xưa yêu nhau quá, tới mức bà xã hay trốn qua nhà tôi ngủ, không có việc gì đi đâu thì sẽ ở bên nhau suốt, 24/24, ngày nào cũng thế. Ngày xưa chúng tôi là thế, rất ghét phải chào tạm biệt nhau mỗi khi ra về, cho nên sau đó, chúng tôi quyết định là không về nhà mỗi đứa nữa mà về nhà chung.

Trước đây, vợ anh từng chia sẻ rất ngại xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc của chồng, vậy anh đã thuyết phục như thế nào để bà xã đồng ý làm mẫu chính trong MV "Mình già đi cùng nhau" lần này?

Lúc đầu, vợ tôi nói rằng, "Năm nay em không may mắn nên anh thuê một cô người mẫu diễn cùng với anh cũng được", tôi phản ứng ngay là, "Cái này anh dành cho em, trước khi nó thành sản phẩm thì nó đã là kỷ niệm tình yêu của hai đứa mình. Không có em sẽ không có bài hát này, nếu không phải là em xuất hiện trong MV thì không phải là ai nữa, anh sẽ không làm bài hát này".

Mặc cho tôi nói thế nhưng cô ấy vẫn lo làm hỏng MV của chồng, nhưng tôi vẫn thuyết phục, "Cái anh cần không phải là thành công hay không, anh đã thành công với chính mình, thế là đủ, còn trong MV này nhất định phải có em, anh sẽ đưa cả các con, cả mẹ vào MV này để vài năm sau chúng ta sẽ nhìn lại thời gian này và phải nói lời cảm ơn vì những gì đã qua".

Tôi cho rằng, không trải qua những khó khăn thì sẽ không có bài hát này, không có chặng đường đi cùng với nhau thì cũng không có những bài hát như thế này, đó là thông điệp mà tôi muốn truyền tải trong MV này, gia đình là điểm tựa, là nơi để chúng ta trở về.

Phản ứng của bà xã anh thế nào trước món quà đặc biệt này?

Vợ tôi là người không hay thể hiện cảm xúc nhưng tôi biết, cô ấy là người hết lòng vì chồng con. Bà xã rất hiểu tôi và "Mình già đi cùng nhau" là bài hát hiếm hoi mà vợ tôi nói rằng, "Em thích ca khúc này ngay từ đầu". Vợ tôi là người thích thì nói là thích, còn không thích thì nói không thích.

Bí quyết "giữ lửa" hôn nhân là sự chân thật

Nhận định ca sĩ Hoàng Bách nổi tiếng là người đàn ông chiều vợ nhưng lại rất nghiêm khắc với con liệu có đúng không, thưa anh?

Đúng thế, tôi rất nghiêm khắc với con. Gần đây, vợ tôi cũng mới học được ở chồng tính nghiêm khắc với con chứ trước đây, cô ấy khá dễ với con, dễ với cả chồng nữa. Tôi nghĩ vợ chồng nên chiều nhau, chúng ta lấy nhau là để bù đắp cho nhau, ở cạnh nhau để yêu thương nhau chứ không phải để nghiêm khắc với nhau.

Còn đối với con, các con được sinh ra và lớn lên trong điều kiện rất thuận lợi, đầy đủ nhưng nếu để những thuận lợi đó biến các con thành những người thụ động, làm theo sở thích của mình, ra lệnh cho người khác, làm điều quá quyền hạn đối với một đứa trẻ thì là không được, đó là hại con. Tê Giác và Meo Meo nhà tôi vẫn đang trong giai đoạn giáo dục, cho nên chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể cho các con. Nói thế thôi, các con tôi cũng tự do lắm. Cụ thể, cuối tuần, các con có thể chơi tới 12 giờ, 1 giờ đêm rồi ngủ cũng được, nhưng trong tuần, các con biết nhiệm vụ của mình là gì, 9 giờ tối phải lên giường đi ngủ, sáng dậy tự đánh răng rửa mặt, tự ăn sáng và xuống xe đi học.

Ngoài ra, các cháu còn có những góc rất tự do như có thể thoải mái phát biểu ý kiến, tranh luận với bố mẹ, hôm nay tranh luận chưa hết, ngày mai tranh luận tiếp. Tuy nhiên, trong quá trình tranh luận sẽ không được cáu gắt, quát nạt. Đó là những phương pháp tôi dạy con, tôi muốn con mình có nhận thức, tư duy tốt, tốt cho cuộc đời con mà thôi.

Còn mình làm sao mà giáo dục được vợ, vợ chồng nên thoải mái với nhau thì cuộc sống sẽ đơn giản, dễ chịu hơn. Bản chất của cuộc sống luôn có nhiều vấn đề, chẳng có gì là hoàn hảo, cho nên chúng ta sửa nhau ở một chừng mực nhất định nào đó thôi để mỗi ngày trôi qua một cách thoải mái nhất. Hài lòng với nhau mới là quan trọng, còn sửa nhau thì sửa cả đời.

Vậy "chiều vợ" có phải là bí quyết "giữ lửa" hôn nhân của anh chị không?

Bên cạnh "chiều vợ", tôi cho rằng đó là sự chân thật. Bà xã đối với tôi rất chân thật và đến giờ này vẫn thế. Tôi học ở bà xã được điều đó. Trong tình cảm tôi rất nghiêm túc, bà xã còn nghiêm túc hơn cả tôi, cho nên tôi nghĩ, sự tương quan qua lại, học hỏi lẫn nhau rất quan trọng nhưng về cơ bản, tôi đã chọn đúng người. Hai vợ chồng tôi đều có trách nhiệm với gia đình và bản thân.

Trong cuộc sống gia đình, anh chị có bao giờ xảy ra bất đồng quan điểm không?

Vợ chồng tôi bất đồng quan điểm suốt nhưng cách xử lý thế nào mới là quan trọng nhất, tâm thế mình bước vào cuộc đời như thế nào mới là quan trọng, mình nhìn sự việc theo hướng nào thì sẽ là thế đó, mình muốn giải quyết theo hướng nào thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng đó. Vợ chồng tôi thường không cãi nhau lâu, xong là xong, chưa bao giờ giận nhau quá 1-2 ngày. Chúng tôi tự hứa với nhau sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình, đến tình cảm dành cho nhau vì biết nhau quá rõ rồi. Chuyện cãi vã cũng là gia vị để gia đình vui thêm mà thôi.

Anh từng chia sẻ bản thân có thời điểm rất “quậy” nhưng nhờ bà xã “biến hóa” mà anh trở thành một người đàn ông “chuẩn gia đình”, cụ thể bà xã anh đã làm cách gì, thưa anh?

Tôi luôn luôn cảm thấy mình may mắn vì đã gặp được người phụ nữ hiện tại, đó là bà xã. Thật sự tôi không biết bằng cách nào mà Thảo đã biến tôi thành một người như bây giờ. Trước đây, tôi rất ham chơi, cho nên tôi nghĩ mình không nên dành những lời ngọt ngào và những cử chỉ âu yếm cho ai khác ngoài vợ mình cả.

Tất nhiên, hiện tại, tôi vẫn là người ham chơi, cũng có góc "quậy" của riêng mình nhưng bản chất tôi vẫn đặt gia đình lên trên hết, tôi không bao giờ đùa giỡn với tình cảm, từ trước đến nay đều thế. Tôi "quậy" trong góc nào đó nhưng không liên quan tới tình cảm bởi tình cảm là thứ mà tôi trân trọng, tôi không muốn vẽ bẩn lên bức tranh vốn đã rất đẹp rồi.

Tết năm nay anh có nhận show không?

Tôi thường không nhận show trong Tết, từ xưa đến giờ vẫn thế bởi tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Trước Tết, tôi có thể hát tới ngày 30 nhưng trong Tết thì không. Tuy nhiên, năm ngoái có chút ngoại lệ khi trong Tết, tôi có hát mấy show ở Sài gòn. Còn bản chất, tôi không thuộc trường phái chạy show trong Tết. Tôi đặt ra quy định cho mình là Tết không đi hát, không cần thiết phải đi hát.

Vậy anh chị đã có những chuẩn bị như thế nào cho dịp Tết năm nay?

Đến giờ, gia đình tôi vẫn đang phải chạy đua với thời gian, việc xây sửa nhà vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện những chi tiết cuối cùng, vợ tôi vẫn phải chạy đôn chạy đáo với ngôi nhà này. Bản thân tôi cũng còn rất nhiều việc phải làm, sắp tới lại có chuyến đi nước ngoài dài 10 ngày trước Tết nên đối với tôi, giờ này thì Tết vẫn xoay quanh chuyện công việc thôi, chứ cũng chưa có lịch trình gì cho Tết cả. Tuy nhiên, Tết năm nay nhà tôi cũng chỉ quây quần ở nhà và mời mọi người đến nhà chơi thôi vì có chuyện buồn trong năm nên cũng không dám đi đến nhà ai cả.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!