Cận cảnh nhan sắc mỹ nhân TVB đầu tiên góp mặt trong bom tấn Marvel

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" với sự góp mặt của nam diễn viên Simu Liu (Lưu Tư Mộ) và Lương Triều Vỹ đã công bố mỹ nhân Trần Pháp Lai sẽ tham gia bom tấn này.