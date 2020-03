Cận cảnh tạo hình xuất sắc Lee Min Ho trong “Quân vương bất diệt“

Những phân cảnh đầu tiên của bộ phim "The King: The Eternal Monarch" với sự tham gia của Lee Min Ho, Woo Do Hwan và Kim Go Eun đã chính thức được phát hành trong niềm mong đợi và háo hức của khán giả.

"The King: Eternal the Monarch" ( Quân vương bất diệt) là dự án quan trọng đánh dấu sự trở lại sau 2 năm nhập ngũ của nam tài tử. Anh sẽ hợp tác với "cô dâu Yêu tinh" Kim Go Eun.