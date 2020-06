Cậu cả nhà Vic - Beck mặc áo đôi, ngọt ngào hôn bạn gái xinh đẹp

Trên trang Instagram, Brooklyn Beckham bất ngờ đăng tải hình ảnh anh và bạn gái - diễn viên Nicola Peltz mặc áo đôi, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Cả hai dành thời gian nghỉ ngơi trong thời điểm dịch bệnh, cùng tận hưởng khoảnh khắc bên nhau. Dễ dàng nhận thấy, cậu cả nhà Vic - Beck ngày càng trưởng thành, còn bạn gái anh thêm xinh đẹp, cuốn hút kể từ sau khi công khai hẹn hò.

Brooklyn Beckham và bạn gái Nicola Peltz

Sau thông tin dọn về sống chung một nhà từ đầu tháng 4, Brooklyn Beckham thường chia sẻ những ảnh tình tứ bên người yêu hơn 4 tuổi. Thậm chí, con trai David Beckham còn ngỏ lời với Nicola Peltz: "Em là thế giới của anh. Anh hứa sẽ chăm sóc em suốt đời".



Brooklyn Beckham (21 tuổi) và Nicola Peltz (25 tuổi) hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái, sau khi con trai David Beckham chia tay người mẫu Hana Cross. Từ lúc công khai mối quan hệ tình cảm với con gái tỷ phú, quý tử nhà Beckham luôn sánh đôi và dành những lời yêu thương, ngọt ngào cho bạn gái. Trong loạt ảnh được Nicola Peltz đăng trên trang cá nhân, nhiều lần, Brooklyn vào nói những câu như "Yêu em nhiều", "Sẽ mãi bên em"...

Không chỉ Brooklyn tỏ ra chiều chuộng bạn gái, Nicola Peltz cũng thường xuyên nói lời tình cảm với con trai lớn nhà Beck. Trong giai đoạn dịch bệnh, hai người dính như sam. Diễn viên sinh năm 1995 nói "làm ơn ở nhà, yêu anh nhiều" khi đăng ảnh cùng "phi công trẻ".



Nicola Peltz là một diễn viên - người mẫu. Cô từng tham gia những phim như Inhumans và Transformers: Age of Extinction. Bố cô là tỷ phú Nelson Peltz - doanh nhân và nhà đầu tư người Mỹ. Ông là một đối tác sáng lập, cùng với Peter W. May và Edward P. Garden, của Trian Fund Management, một quỹ quản lý đầu tư thay thế có trụ sở tại New York



Nicola Peltz được gia đình bạn trai quý mến. Cô thường xuyên tham gia nhiều bữa tiệc cùng với gia đình của bạn trai mình./.