Chân dung nàng Á hậu Quốc tế Thuý Vân vừa xinh đẹp vừa đa tài

Á hậu Thúy Vân một lần nữa chứng tỏ sự đa tài khi đảm nhận vai trò Host cho Đấu trường võ nhạc – chương trình độc đáo khi kết hợp 3 trong 1 các yếu tố: Âm nhạc, Võ thuật và Vũ đạo. Với kinh nghiệm dẫn dắt rất nhiều chương trình trong nước và quốc tế, Á hậu Thúy Vân hứa hẹn đem đến một màu sắc tươi sáng, năng động, khác hoàn toàn so với những chương trình mà cô từng đảm nhận trước đây. Thúy Vân sở hữu ngoại hình thu hút, gương mặt xinh đẹp, xuất thân là một người mẫu và từng tham gia Miss Teen lẫn Next Top Model. Thế nhưng, mãi đến khi đạt được danh hiệu Á hậu 3 của Hoa hậu Quốc tế 2015 được tổ chức tại Tokyo- Nhật Bản, Thúy Vân mới chính thức trở thành cái tên “hot” được công chúng và truyền thông quan tâm. Không dừng lại ở vai trò là một người mẫu hay Á hậu, Thúy Vân không ngừng nổ lực, trau dồi kiến thức và khả năng ngoại ngữ, cô đã thử sức với vai trò mới – người dẫn chương trình truyền hình song ngữ Anh – Việt trong nước và quốc tế. Nhờ khả năng nói tiếng Anh trôi chảy, Thúy Vân được chọn vào vai trò host cho chương trình Asia’s Got Talent. Thừa thắng xông lên, cô tiếp tục dẫn dắt hàng loạt những chương trình khác như Mai Vàng, Biệt đội phong cách, Nhân tố bí ẩn, Ai sẽ thành sao... Mới đây, cô còn là “chủ xị” một chương trình về đề tài khởi nghiệp Shark Tank và sánh đôi cùng Ngô Kiến Huy trở thành Host của gameshow hẹn hò đang “gây sốt” Khúc hát se duyên. Không những dẫn dắt gameshow giải trí, những chương trình về kinh tế, giáo dục Thúy Vân cũng dẫn dắt đầy lôi cuốn và ấn tượng như Tạp chí Đầu tư Giáo dục và Smart Money SV của kênh FBNC. Trong tương lai, cô nàng còn tiết lộ mong muốn trở thành “chủ xị” cho một talkshow riêng của mình về nữ quyền để truyền cảm hứng đến cho các cho các cô gái trẻ. Với nhan sắc và tài năng của mình, Thuý Vân nhanh chóng được chọn làm đại sứ cho nhiều thương hiệu cũng như các quỹ từ thiện với quy mô lớn. Thuý Vân còn tạo được tiếng vang khi được mời tham gia chương trình ăn khách How do I look? Asia với vai trò stylist khách mời. Gần đây nhất, Á hậu 9X còn vinh hạnh tham dự sự kiện Diễn đàn nữ lãnh đạo quốc tế 2018. Với sự cố gắng và nghiêm túc của mình, Á hậu Thúy Vân dần tạo được dấu ấn trong lòng công chúng./.

