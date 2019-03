Chị gái Kim Kardashian nóng bỏng trên bìa tạp chí Vogue Mexico

Không hề kém cạnh các cô em gái như Kim Kardashian hay Kendall Jenner, mới đây, chị cả Kourtney được chọn là gương mặt trang bìa "kinh thánh thời trang" phiên bản Mexico. Trái với hình ảnh gợi cảm phô dáng mọi khi, Kourtney trở nên kín đáo nhưng vẫn không kém phần gợi cảm. Kourtney xinh đẹp, nữ tính khi khoác lên mình các thiết kế Haute Couture mùa xuân mới nhất của thương hiệu Valentino. Bộ ảnh của Kourtney được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Việt, An Lê. An Lê hiện đang hoạt động tại Mỹ và được biết đến với các sản phẩm hợp tác cùng những tên tuổi nổi tiếng thế giới như Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, John Legend… Kourtney sinh năm 1979, cao 1,55 m và sở hữu thân hình đồng hồ cát nóng bỏng với làn da nâu gợi cảm. Dù đã trải qua 3 kì sinh nở nhưng Kourtney vẫn giữ được vóc dáng thon thả nhờ chăm chỉ luyện tập kết hợp chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Bí quyết giữ dáng của cô là ăn 3 bữa low-carb mỗi ngày, không ăn ngũ cốc, đậu và ưu tiên các loại rau tốt cho sức khỏe. Ngoài vai trò ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân, cô cũng hoạt động với cương vị người mẫu nhưng có phần lép vế hơn so với em gái Kim, Kendall và Kylie. Tuy nhiên gần đây, cô nàng hiện đang được nhiều tạp chí thời trang săn đón. Kourtney sở hữu lượng fan đông đảo với với tài khoản Instagram gần 75 triệu người theo dõi. Ngôi sao truyền hình thực tế cũng được ngưỡng mộ bởi phong cách thời trang toát lên vẻ năng động, phóng khoáng./.

Không hề kém cạnh các cô em gái như Kim Kardashian hay Kendall Jenner, mới đây, chị cả Kourtney được chọn là gương mặt trang bìa "kinh thánh thời trang" phiên bản Mexico. Trái với hình ảnh gợi cảm phô dáng mọi khi, Kourtney trở nên kín đáo nhưng vẫn không kém phần gợi cảm. Kourtney xinh đẹp, nữ tính khi khoác lên mình các thiết kế Haute Couture mùa xuân mới nhất của thương hiệu Valentino. Bộ ảnh của Kourtney được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Việt, An Lê. An Lê hiện đang hoạt động tại Mỹ và được biết đến với các sản phẩm hợp tác cùng những tên tuổi nổi tiếng thế giới như Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, John Legend… Kourtney sinh năm 1979, cao 1,55 m và sở hữu thân hình đồng hồ cát nóng bỏng với làn da nâu gợi cảm.

Dù đã trải qua 3 kì sinh nở nhưng Kourtney vẫn giữ được vóc dáng thon thả nhờ chăm chỉ luyện tập kết hợp chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Bí quyết giữ dáng của cô là ăn 3 bữa low-carb mỗi ngày, không ăn ngũ cốc, đậu và ưu tiên các loại rau tốt cho sức khỏe. Ngoài vai trò ngôi sao truyền hình thực tế kiêm doanh nhân, cô cũng hoạt động với cương vị người mẫu nhưng có phần lép vế hơn so với em gái Kim, Kendall và Kylie.

Tuy nhiên gần đây, cô nàng hiện đang được nhiều tạp chí thời trang săn đón.

Kourtney sở hữu lượng fan đông đảo với với tài khoản Instagram gần 75 triệu người theo dõi. Ngôi sao truyền hình thực tế cũng được ngưỡng mộ bởi phong cách thời trang toát lên vẻ năng động, phóng khoáng./.