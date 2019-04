Chris Hemsworth trở lại trong trailer “Men in Black: International”

Sau 7 năm chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng có thể gặp lại những Đặc vụ Áo Đen siêu ngầu trong ‘Men in Black: International’. Lần này, khán giả sẽ được biết đến phân đội của tổ chức MIB ở nước Anh với vô số vũ khí, công nghệ hiện đại ấn tượng cùng dàn diễn viên trẻ trung, ăn khách như “Thần Sấm” Chris Hemsworth và Tessa Thompson.

Poster chính thức của Men in Black: International không cùng phong cách với các phần phim Men in Black trước đây mở ra tầm nhìn mới cho thương hiệu điện ảnh này. Đoạn trailer mới đã cho người xem biết rõ về tiểu sử của Đặc vụ M do Tessa Thompson thủ vai. Xui xẻo thay, cộng sự của M lại chính là Đặc vụ H (Chris Hemsworth) - một anh chàng cao to điển trai nhưng tính tình khá “tửng” và bất cần đời.

Đặc biệt, bên cạnh những món “đồ chơi” quen thuộc như máy xóa kí ức neuralyzer “thần thánh” đi kèm kính râm đen cực ngầu, đoạn trailer còn mang đến loạt hình ảnh ấn tượng về nhiều loại siêu cấp vũ khí và phương tiện di chuyển mới với công nghệ tối tân thời thượng của tổ chức MIB.

Một cảnh trong phim Men in Black.

Bảy năm trôi qua, phần phim tiếo theo của Men in Black đã nâng thương hiệu lên một tầm cao mới với phần kỹ xảo và hành động cực kì hoành tráng và đẹp mắt. Có thể thấy, bộ phim vẫn giữ được những nét đặc trưng của loạt phim cũ từng gắn bó với người hâm mộ cũng như tạo ra được cả một thế giới phiêu lưu đầy thú vị để tiếp cận lớp khán giả tiếp theo. Men in Black: International chắc chắn là tác phẩm điện ảnh không thể bỏ qua trong dịp hè này.

Men in Black: International khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 14.06.2019./.

