Chuyện showbiz: Cháu Lam Trường lên tiếng về màn cởi đồ trên thảm đỏ

Tiêu Châu Như Quỳnh phản hồi về màn 'lột đồ' trên thảm đỏ: Người quản lý của ca sĩ cho biết hành động này là ngoài ý muốn, còn văn minh hay không là do góc nhìn của từng người. Hoa hậu Phạm Hương diện đầm vàng lộng lẫy như "nữ thần": Xuất hiện trong một sự kiện mới, Hoa hậu Phạm Hương tiếp tục gây thương nhớ với bộ váy dạ hội vàng rực rỡ cùng vẻ đẹp ngời sáng... (VOV.VN) Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu diện váy xẻ sâu táo bạo: Đây là lần hiếm hoi Mỹ Linh diện đồ với những đường cut-out táo bạo, khoe lưng trần gợi cảm, quyến rũ. (VOV.VN) Hoa hậu H'Hen Niê giành giải “Best dress woman” tại VIFW 2018: Với danh hiệu "Best dress woman" tại VIFW 2018, H'Hen Niê sẽ được xuất hiện trên trang bìa tạp chí danh tiếng Harper’s Bazaar Vietnam. (VOV.VN) Thủ môn Bùi Tiến Dũng diện vest bảnh bao trên sàn diễn thời trang: Sự xuất hiện của chàng tuyển thủ U23 Việt Nam đã mang đến cho đêm diễn cuối của VIFW SS 2018 sự bùng nổ về cảm xúc. (VOV.VN) Hồng Diễm xinh đẹp, rạng rỡ bên “ông xã” Mạnh Trường tại sự kiện: Không còn vẻ nhu mì, giản dị của Dung trong "Cả một đời ân oán" phần 2, Hồng Diễm ở ngoài đời là cô gái vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. (VOV.VN) Võ Hoàng Yến diện váy cưới lộng lẫy, sánh bước bên "trai lạ": Võ Hoàng Yến diện váy cô dâu lộng lẫy sánh bước bên Vũ Mạnh Hiệp trong đêm cuối cùng của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018. (VOV.VN) Phạm Băng Băng 'chê yêu' hôn phu Lý Thần lỗ chân lông to, da mặt xấu: Lý Thần vừa đăng hình ảnh bị thương kèm theo biểu cảm mệt mỏi nhưng Phạm Băng Băng lại chê bai nhan sắc của hôn phu. (Zing) Đạo diễn phim 'Bao Thanh Thiên 1993' qua đời: Bà Lưu Lập Lập mất vào tối 22/4 tại Đài Loan, hưởng thọ 80 tuổi. (VNE) Beyonce và em gái gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu festival âm nhạc: Nữ ca sĩ định nhấc bổng Solange lên nhưng mất thăng bằng khiến cả hai chị em đều trượt ngã. (Ngôi sao)./.

Tiêu Châu Như Quỳnh phản hồi về màn 'lột đồ' trên thảm đỏ: Người quản lý của ca sĩ cho biết hành động này là ngoài ý muốn, còn văn minh hay không là do góc nhìn của từng người. Hoa hậu Phạm Hương diện đầm vàng lộng lẫy như "nữ thần": Xuất hiện trong một sự kiện mới, Hoa hậu Phạm Hương tiếp tục gây thương nhớ với bộ váy dạ hội vàng rực rỡ cùng vẻ đẹp ngời sáng... (VOV.VN) Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lần đầu diện váy xẻ sâu táo bạo: Đây là lần hiếm hoi Mỹ Linh diện đồ với những đường cut-out táo bạo, khoe lưng trần gợi cảm, quyến rũ. (VOV.VN) Hoa hậu H'Hen Niê giành giải “Best dress woman” tại VIFW 2018: Với danh hiệu "Best dress woman" tại VIFW 2018, H'Hen Niê sẽ được xuất hiện trên trang bìa tạp chí danh tiếng Harper’s Bazaar Vietnam. (VOV.VN) Thủ môn Bùi Tiến Dũng diện vest bảnh bao trên sàn diễn thời trang: Sự xuất hiện của chàng tuyển thủ U23 Việt Nam đã mang đến cho đêm diễn cuối của VIFW SS 2018 sự bùng nổ về cảm xúc. (VOV.VN) Hồng Diễm xinh đẹp, rạng rỡ bên “ông xã” Mạnh Trường tại sự kiện: Không còn vẻ nhu mì, giản dị của Dung trong "Cả một đời ân oán" phần 2, Hồng Diễm ở ngoài đời là cô gái vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. (VOV.VN) Võ Hoàng Yến diện váy cưới lộng lẫy, sánh bước bên "trai lạ": Võ Hoàng Yến diện váy cô dâu lộng lẫy sánh bước bên Vũ Mạnh Hiệp trong đêm cuối cùng của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2018. (VOV.VN) Phạm Băng Băng 'chê yêu' hôn phu Lý Thần lỗ chân lông to, da mặt xấu: Lý Thần vừa đăng hình ảnh bị thương kèm theo biểu cảm mệt mỏi nhưng Phạm Băng Băng lại chê bai nhan sắc của hôn phu. (Zing) Đạo diễn phim 'Bao Thanh Thiên 1993' qua đời: Bà Lưu Lập Lập mất vào tối 22/4 tại Đài Loan, hưởng thọ 80 tuổi. (VNE) Beyonce và em gái gặp sự cố ngã lăn trên sân khấu festival âm nhạc: Nữ ca sĩ định nhấc bổng Solange lên nhưng mất thăng bằng khiến cả hai chị em đều trượt ngã. (Ngôi sao)./.