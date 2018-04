Chuyện showbiz: Chi Pu tái xuất gợi cảm sau thời gian dài vắng bóng

Võ Hoàng Yến báo công an vì bị giang hồ đe dọa: “Đã lên công an báo cáo rồi mà vẫn bị đe dọa, đêm nay lạy trời cho con ngủ ngon”, Võ Hoàng Yến viết. (Zing) Chi Pu tái xuất xinh đẹp, gợi cảm sau tuyên bố 1 tháng ra 1 MV ca nhạc: Cô nàng khoe đường cong trong bộ trang phục phom dáng ôm, kết hợp túi Dior và giày Gucci sành điệu. (VOV.VN) Trấn Thành tiết lộ Hari Won đang mang thai con đầu lòng: Đông đảo người hâm mộ đều tỏ ra rất ngạc nhiên và bất ngờ khi vợ chồng nam danh hài chia sẻ thông tin sắp có con đầu lòng. (VTC News) Cát Phương khoe ảnh hạnh phúc bên Kiều Minh Tuấn. (FBVN) Siêu mẫu Hà Anh diện áo tắm, cười rạng rỡ bên chồng Tây: Người đẹp sinh năm 1982 không giấu được niềm hạnh phúc khi cùng chồng nghỉ ngơi thư giãn bên bể bơi. (VOV.VN) Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang khoe ảnh đang hăng say tập luyện cho sự kiện sắp diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. (FBNV) 'Đệ nhất mỹ nam' Dương Dương bị cúng vàng mã, đốt ảnh poster: Những người đốt ảnh cho biết họ tức giận khi nghe tin nam diễn viên được mời đóng chính trong "Toàn chức cao thủ" phiên bản phim truyền hình. (Zing) Kate Hudson mang bầu lần ba: Trên Instagram, Kate Hudson đăng tải video ngắn và chia sẻ gia đình cô đang háo hức chờ đón đứa con thứ 3. (VOV.VN) Justin Bieber tình cảm bế em trai trên phố: Nam ca sĩ dành thời gian ở bên gia đình sau khi kết thúc hẹn hò với Selena Gomez. (Ngôi sao) Xâm hại 4 phụ nữ trên phố, tài tử Nhật Bản bị bắt: Tsunenori Aoki bị tạm giữ để điều tra sau hành vi tấn công tình dục 4 phụ nữ trên đường phố Setagaya, Tokyo. (Zing)./.

