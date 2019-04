Chuyện showbiz: Cường Đô la đăng ảnh cưới, nói “yêu em” với bạn gái

Mới đây trên trang cá nhân, Cường Đô la đăng bức ảnh vô cùng hạnh phúc của anh với Đàm Thu Trang kèm câu nói vô cùng ngọt ngào mà phụ nữ ai cũng muốn được nghe - "Anh yêu em". Bức ảnh được cho là ảnh cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang. (Vietnamnet) Lệ Quyên đang có kỳ nghỉ tại một resort ở Ninh Thuận. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều hình ảnh diện bikini bên bể bơi giữa khung cảnh núi rừng. Ở tuổi 38, Lệ Quyên vẫn giữ được cơ thể săn chắc, thon gọn. (VOV.VN) Hot girl Trang Anna bất ngờ lên tiếng tố Trần Nghĩa - nam diễn viên điển trai thủ vai Ngạn trong phim "Mắt biếc" - là người lăng nhăng, ngoại tình khi còn yêu nhau và lợi dụng tiền bạc. (VTC News) Phạm Hương tự tin phô dáng chuẩn cùng vòng eo săn chắc tại Mỹ, xóa tan tin đồn đang mang thai. (FBNV) Trương Ngọc Ánh dành thời gian cuối tuần cho con gái. (FBNV) Lễ tang nghệ sĩ Anh Vũ tại Mỹ diễn ra ở nhà quàn An Lạc (Garden Grove, bang California) trước khi thi hài anh được đưa về Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ Việt ở nước ngoài như danh ca Hương Lan, Hoài Tâm, Kha Ly... đã tranh thủ đến viếng cố nghệ sĩ lần cuối để chào tạm biệt anh. (VTC News) Đã 8 năm trôi qua, thành viên nhóm Doremi Ngọc Hiền vẫn nhớ như in cái cảm giác bị người đàn ông lạ chém gần đứt rời chân ở thang máy: "Hơn 1 tháng nằm viện, tôi chỉ khóc vì nghĩ có lẽ mình sẽ bị liệt cả đời, không đi lại được nữa". (Vietnamnet) Chiều ngày 7/4, lễ cưới của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jung Hyun cùng bạn bạn trai hơn ba tuổi, hiện đang làm bác sĩ chỉnh hình sẽ được cử hành tại khách sạn sang trọng Shilla ở Seoul. (Saostar) Nhà thiết kế 55 tuổi của thương hiệu thời trang mang tên mình - Marc Jacobs - vừa kết hôn với người tình đồng giới Char Defrancesco vào tối 6/4 tại New York. (Ngoisao.net) Cindy Crawford và ông xã Rande Gerber tình cảm sánh đôi tham dự buổi khai trương một câu lạc bộ đêm ở Las Vegas. Vợ chồng Cindy đã kết hôn được 21 năm và có hai người con là Presley Gerber 19 tuổi, Kaia Gerber 17 tuổi. (Ngoisao.net)

