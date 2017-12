Chuyện showbiz: Đồng Ánh Quỳnh hờ hững khoe vòng một gợi cảm

Trong khi Mai Thu Trang qua Mỹ định cư thì Mai Thu Huyền ở lại Việt Nam theo đuổi nghệ thuật. Trong dịp về Việt Nam mới đây, cựu người mẫu Mai Thu Trang đã cùng em gái Mai Thu Huyền chụp bộ ảnh đón năm mới. Thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc BST, V (Kim Tae Hyung) bất ngờ được lựa chọn là ca sĩ "đẹp trai nhất thế giới." Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vẻ đẹp không tuổi khi tham gia một chương trình diễn ra tại Hà Nội trong vai trò BGK. Slim V khiến các producer khác “choáng” khi nhảy trong chương trình "Sao đại chiến" vì ấn tượng của mọi người đối với Slim V là rất ít nói, hiền lành và có vẻ nhút nhát, ít chia sẻ. Trong bộ ảnh vừa thực hiện, Á hậu Trương Thị May bất ngờ biến hóa thành quý cô quyền lực và quyến rũ. Thanh Bùi và ca sĩ nhóm Black Eyed Peas ăn quà vặt tại chợ Bến Thành trước biểu trình diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Vnexpress) Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza sẽ đến Việt Nam cùng bà Paula Shugart – Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vào 5/1/2018 để tham dự đêm chung kết Miss Universe Vietnam. Cựu thí sinh The Face Đồng Ánh Quỳnh táo bạo khoe vòng một không thể gợi cảm hơn./. (Saostar)

Trong khi Mai Thu Trang qua Mỹ định cư thì Mai Thu Huyền ở lại Việt Nam theo đuổi nghệ thuật. Trong dịp về Việt Nam mới đây, cựu người mẫu Mai Thu Trang đã cùng em gái Mai Thu Huyền chụp bộ ảnh đón năm mới. Thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc BST, V (Kim Tae Hyung) bất ngờ được lựa chọn là ca sĩ "đẹp trai nhất thế giới." Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vẻ đẹp không tuổi khi tham gia một chương trình diễn ra tại Hà Nội trong vai trò BGK. Slim V khiến các producer khác “choáng” khi nhảy trong chương trình "Sao đại chiến" vì ấn tượng của mọi người đối với Slim V là rất ít nói, hiền lành và có vẻ nhút nhát, ít chia sẻ. Trong bộ ảnh vừa thực hiện, Á hậu Trương Thị May bất ngờ biến hóa thành quý cô quyền lực và quyến rũ. Thanh Bùi và ca sĩ nhóm Black Eyed Peas ăn quà vặt tại chợ Bến Thành trước biểu trình diễn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. (Vnexpress) Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2008 Dayana Mendoza sẽ đến Việt Nam cùng bà Paula Shugart – Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới vào 5/1/2018 để tham dự đêm chung kết Miss Universe Vietnam. Cựu thí sinh The Face Đồng Ánh Quỳnh táo bạo khoe vòng một không thể gợi cảm hơn./. (Saostar)