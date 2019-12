Tiểu Vy diện đầm xẻ cao, nhận giải “Gương mặt hoàn hảo nhất năm“: Hoa hậu Tiểu Vy bất ngờ “ẵm” giải Best Face of the year trong sự kiện Elle Beauty Awards 2020 nhờ vào nhan sắc đỉnh vao, đầy sức hút. (VOV.VN)