Chuyện Showbiz: Hà Hồ đáp trả tin đồn mang thai với Kim Lý?

Album "Map of The Soul: Persona" đã giúp BTS làm nên lịch sử khi 3 lần chiếm lĩnh ngôi vị quán quân bảng xếp hạng âm nhạc Billboard 200, phá vỡ kỷ lục của ban nhạc huyền thoại, The Beatles. (VOV.VN)