Chuyện showbiz: Hà Hồ diện váy vintage khi đi nghỉ dưỡng với Kim Lý

Nhân ngày con gái tròn 4 tuổi, ca sĩ Đoan Trang đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng tại nhà. Những món ăn trong tiệc sinh nhật đều do bà của bé Sol chuẩn bị. Ngoài ra, rất nhiều người thân thiết trong gia đình cũng đến chúc mừng sinh nhật con gái Đoan Trang. (Ngoisao.vn) Hồng Nhung diện kimono, che ô đi dưới hàng cây anh đào. (FBNV) Vợ chồng Jennifer Phạm xin phép "trốn con" đi chơi ở Huế ít ngày. (FBNV) Vợ chồng Only C, nam ca sĩ Lou Hoàng cùng nhiều người dân ở chung cư Parc Spring đã hô hoán nhau chạy ra ngoài, thoát thân khi có vụ cháy xảy ra tại tầng 8 chung cư Parc Spring, quận 2, TP.HCM. (Zing) Phạm Hương chăm chỉ luyện tập để giữ được dáng vóc thon thả. (FBNV) Hồ Ngọc Hà mảnh mai trong chiếc váy thiết kế vintage khi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng cùng Kim Lý. (FBNV) Xuất hiện tại sự kiện mới đây, giọng ca "Một vòng trái đất" Minh Hằng khiến khán giả phát hoảng bởi gương mặt khác lạ, cằm dài ngoằng cứ ngỡ Kỳ Duyên. (2sao) Kim Saeng Min là nghệ sĩ mới nhất của Hàn Quốc điêu đứng vì bê bối quấy rối tình dục. Một nhân viên đài truyền hình mới đây cho biết cô bị nghệ sĩ hài 45 tuổi tấn công nhiều năm trước. (Zing) Diễn viên Chung Gia Hân tiết lộ trên trang cá nhân rằng cô và gia đình tới Hawaii nghỉ dưỡng. Gia Hân đang mang thai hơn ba tháng, trông thần sắc cô rạng rỡ, vóc dáng vẫn thon gọn. (Ngoisao.net) Tờ The Sun xác nhận, Angelina Jolie - Brad Pitt đã chính thức hoàn tất thủ tục ly dị và giải quyết xong thủ tục nuôi 6 người con. (VOV.VN) Trang Elle đưa tin nam ca sĩ lắm tài nhiều tật Justin Bieber đã đưa bạn gái mới Baskin Champion đến nhà thờ Hillsong tại Los Angeles trong một buổi hẹn hò bí mật. (Zing)

