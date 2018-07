Chuyện showbiz: Hà Hồ - Kim Lý đi ăn cùng nhau giữa tin đồn chia tay

Trên trang cá nhân của một người bạn bất ngờ đăng tải hình ảnh Hà Hồ xuất hiện bên bạn trai Kim Lý trong bữa ăn thân mật. Ngoài những người bạn của cả hai còn có cả Subeo - con trai Hà Hồ cũng có mặt. Hình ảnh cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý xuất hiện bên nhau gần như sẽ dập tan mọi tin đồn chia tay mà dân mạng bàn tán trước đó. (Ngôi sao) Lên đường sang thăm thú đất nước Brunei theo lời mời, Quang Dũng gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, lịch lãm. (VOV.VN) Khánh Thi chia sẻ khoảnh khắc "siêu ngầu" bên ông xã Phan Hiển kèm dòng chú thích, "Cần Thơ một ngày cuối tuần của nhà tớ". (FBNV) Sau khi hợp tác trong "Nếu như yêu", Trương Bá Chi và Ngô Kiến Hào bị nảy sinh tin đồn phim giả tình thật. (Zing) Sau 24h ra mắt, phim ngắn "Chuyến đi của thanh xuân" với sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP cùng dàn diễn viên trẻ Will, Jun Vũ, Yoon Trần, An Vy nhanh chóng cán mốc gần 7 triệu lượt xem trên Youtube, lọt Top 6 video xem nhiều nhất trên thế giới và Top 30 video thịnh hành của Youtube. (VTC News) Sau 2 tháng “im hơi lặng tiếng”, Nhã Phương diện bộ đầm màu trắng khoe vai trần gợi cảm khi làm giám khảo cuộc thi phim ngắn "My Dream". (VTC News) Minh Tú và các thí sinh của Miss Supranational Vietnam có ngày chủ nhật ý nghĩa tại làng trẻ em SOS. (Sao star) Con gái của Á hậu Hoàng Anh đã được 9 tháng tuổi, bé rất bụ bẫm và đáng yêu. Sau một thời gian dài chăm sóc con gái, hiện Á hậu Hoàng Anh đã trở lại với showbiz. (Ngôi sao) Mới đây, Trương Quỳnh Anh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc tập Yoga thuần thục trong phòng tập. Tâm trạng nữ ca sĩ dần được cải thiện sau khi ly hôn với Tim một thời gian trước đó. (Sao star) Từ chối nhắc đến Bảo Thanh, Việt Anh chia sẻ lý do: "Đơn giản là vì đôi khi bạn ý lại nghĩ tôi dùng tên tuổi của bạn để PR". (Afamily)

Trên trang cá nhân của một người bạn bất ngờ đăng tải hình ảnh Hà Hồ xuất hiện bên bạn trai Kim Lý trong bữa ăn thân mật. Ngoài những người bạn của cả hai còn có cả Subeo - con trai Hà Hồ cũng có mặt. Hình ảnh cặp đôi Hà Hồ - Kim Lý xuất hiện bên nhau gần như sẽ dập tan mọi tin đồn chia tay mà dân mạng bàn tán trước đó. (Ngôi sao) Lên đường sang thăm thú đất nước Brunei theo lời mời, Quang Dũng gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, lịch lãm. (VOV.VN) Khánh Thi chia sẻ khoảnh khắc "siêu ngầu" bên ông xã Phan Hiển kèm dòng chú thích, "Cần Thơ một ngày cuối tuần của nhà tớ". (FBNV) Sau khi hợp tác trong "Nếu như yêu", Trương Bá Chi và Ngô Kiến Hào bị nảy sinh tin đồn phim giả tình thật. (Zing) Sau 24h ra mắt, phim ngắn "Chuyến đi của thanh xuân" với sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP cùng dàn diễn viên trẻ Will, Jun Vũ, Yoon Trần, An Vy nhanh chóng cán mốc gần 7 triệu lượt xem trên Youtube, lọt Top 6 video xem nhiều nhất trên thế giới và Top 30 video thịnh hành của Youtube. (VTC News) Sau 2 tháng “im hơi lặng tiếng”, Nhã Phương diện bộ đầm màu trắng khoe vai trần gợi cảm khi làm giám khảo cuộc thi phim ngắn "My Dream". (VTC News) Minh Tú và các thí sinh của Miss Supranational Vietnam có ngày chủ nhật ý nghĩa tại làng trẻ em SOS. (Sao star) Con gái của Á hậu Hoàng Anh đã được 9 tháng tuổi, bé rất bụ bẫm và đáng yêu. Sau một thời gian dài chăm sóc con gái, hiện Á hậu Hoàng Anh đã trở lại với showbiz. (Ngôi sao) Mới đây, Trương Quỳnh Anh khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc tập Yoga thuần thục trong phòng tập. Tâm trạng nữ ca sĩ dần được cải thiện sau khi ly hôn với Tim một thời gian trước đó. (Sao star) Từ chối nhắc đến Bảo Thanh, Việt Anh chia sẻ lý do: "Đơn giản là vì đôi khi bạn ý lại nghĩ tôi dùng tên tuổi của bạn để PR". (Afamily)