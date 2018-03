Chuyện showbiz: Hà Hồ phản pháo khi bị tố đăng nhẫn kim cương sống ảo

Á hậu Thanh Tú diện đầm nhung đỏ xẻ cao khoe chân dài miên man: Nếu như Huyền My chọn một chiếc váy kim sa lấp lánh ôm sát thì Lan Khuê lại chọn một chiếc váy lụa vàng với những đường cắt táo bạo. (VOV.VN) Phương Mai khoe vai trần, xinh đẹp bên danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức: Phương Mai diện váy cúp ngực, khoe vai trần, hội ngộ danh thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức tại sự kiện. (VOV.VN) Bị cho là đăng hình nhẫn kim cương trên mạng để "sống ảo", Hồ Ngọc Hà đanh thép đáp trả: "Các anh các chị chưa hiểu chuyện gì đã tự cho tôi sống ảo. Tôi là người sống thật nhất rồi, yêu thật, làm việc thật, kiếm tiền thật và nói thật, sự thật là tôi không rảnh để thông báo là: "Tôi đã có nhẫn"". (FBNV) Hacker tấn công Facebook Lan Khuê, đòi livestream xin lỗi: Đáp lại những yêu cầu bị xem là vô lý, hống hách của hacker có tên Phương Hoài Đỗ, đại diện của Lan Khuê đã đáp trả cực kì cứng rắn để bảo vệ danh dự cho siêu mẫu này. (Tuổi trẻ) Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh con đầu lòng: Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo vừa sinh con đầu lòng cho doanh nhân Trung Tín. (VTC News) Á hậu Huyền My đọ sắc “vàng” với Lan Khuê trên thảm đỏ Cống hiến 2018: Nếu như Huyền My chọn một chiếc váy kim sa lấp lánh ôm sát thì Lan Khuê lại chọn một chiếc váy lụa vàng với những đường cắt táo bạo. (VOV.VN) Vợ chồng Hải Băng - Thành Đạt làm tiệc thôi nôi cho con gái: Cặp đôi tổ chức tiệc cho bé Kem (tên thật Nguyễn Minh Tuệ) tại một nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn. (Ngôi sao) Tài tử Thái Lan qua đời sau 35 năm hôn mê vì tai nạn trên phim trường: Nam diễn viên nổi tiếng Anochao Yodbutr hôn mê sau tai nạn khi mới 25 tuổi. Cho đến khi qua đời, tài tử chưa một lần tỉnh lại. (Zing) Quách Phú Thành thuê vệ sỹ bảo vệ con gái cưng: “Thiên vương” Hồng Kông muốn tăng cường vệ sỹ để bảo vệ con gái vì không muốn cuộc sống bình dị của con gái bị giới săn tin làm phiền. Ngôi sao phim 'Xác ướp Ai Cập' không thể nhận ra với bụng mỡ vượt mặt: Nam diễn viên Brendan Fraser phát tướng sau một thời gian dài ngừng đóng phim. (Ngôi sao)./.

