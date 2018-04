Chuyện showbiz: Hình ảnh Trường Giang xuất hiện sau scandal tình ái

Thúy Hằng và bé Bông - con gái chị - vừa cùng thực hiện bộ ảnh chung nhân dịp bé tròn 10 tuổi. Hai mẹ con mặc giống nhau. Bé Bông tạo dáng không thua gì các người mẫu chuyên nghiệp. (Ngoisao.net) Midu khoe được "chị đẹp" Mai Phương Thuý dắt đi ăn cơm ngon. Hoa hậu ăn mặc giản dị, đeo mắt kính cận và gần như để mặt mộc. (FBNV) Văn Mai Hương rủ Bình An đi Hàn Quốc lần nữa. Hai người từng có chuyến công tác chung cách đây ít lâu. (FBNV) Lâm Khánh Chi bức xúc khi liên tục bị so sánh với Hương Giang Idol. Cô chia sẻ: "Hương Giang là Hương Giang, chị là chị. Mỗi người có một vị trí trong lòng khán giả". (Laodong) Trường Giang hiếm hoi xuất hiện trên mạng xã hội sau scandal tình ái. Anh tái ngộ với hai đàn em Hương Giang Idol và Đức Phúc. Hoa hậu chuyển giới hài hước bình luận: "Model năm nay là mái ngố hả mọi người". (FBNV) Kiều Minh Tuấn phủ nhận tin đồn Cát Phượng đang mang thai và cho biết, cả hai dự tính lên kế hoạch sinh con vào tháng 11. (Tiền Phong) Bé Tôm thích thú khi được mẹ Hồng Nhung cõng trên vai. Nữ ca sĩ bình luận: "Cái này cao quá, mẹ phải "công kênh" anh hai lên mới thấy! Khổ thân những người không cao!". (FBNV) Con gái nữ diễn viên Kim Chi thích thú khi được đi làm cùng mẹ. (FBNV) Vừa qua, chương trình tin tức giải trí của OBS có tiết lộ Bi Rain đã không ngần ngại chi tới 20 triệu won (khoảng 430 triệu đồng) cho dịch vụ chăm sóc đặc biệt đối với Kim Tae Hee và con gái của mình. Tae Hee được đội ngũ bác sĩ và y tá theo dõi và quan tâm 24/24. Sức khỏe của cô lẫn con gái đều được đặt lên hàng đầu. (Ngoisao.vn) Ủy ban chứng khoán Trung Quốc công bố quyết định xử phạt đối với công ty của vợ chồng Triệu Vy vì hành vi gian lận thương mại. Theo đó, vợ chồng Triệu Vy sẽ bị cấm tham gia vào thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm, đồng thời chịu mức phạt 300 ngàn NDT ( khoảng hơn 1 tỷ đồng). (DanViet) Nữ diễn viên Angelina Jolie ấn tượng khi lái máy bay trên sa mạc Namibia. Được biết, chuyến bay nhằm phục vụ cho bộ phim tài liệu "The Queen's Green Planet" của Anh mà Angelina Jolie là khách mời. (NLĐ)

