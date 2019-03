Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà bình luận hài hước khi bạn trai làm phù rể

Hồ Ngọc Hà liên tục chụp ảnh Kim Lý và đưa ra những bình luận hài hước khi anh xuất hiện trong một đám cưới tại Mỹ với vai trò phù rể. (VTC News) "Tình cũ" Ronaldo - Irina Shayk búi tóc gọn gàng, nở nụ cười rạng rỡ, đọ sắc cùng dàn mỹ nhân xinh đẹp tại sự kiện vừa diễn ra ở Los Angeles. (VOV.VN) Dù chấn thương dây chằng đầu gối khiến việc di chuyển và đứng lâu trên sân khấu gặp nhiều khó khăn nhưng Phương Mai vẫn rạng rỡ, hoàn thành vai trò MC. (VOV.VN) Huyền My được bố tháp tùng tới sự kiện bằng siêu xe thể thao trị giá 6 tỷ đồng mà cô mới mua cách đây không lâu. (VOV.VN) Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Chris Evan đùa giỡn rằng mình sẽ chết bởi bàn tay của Tony/Iron Man trong “Avengers: Endgame”. (VOV.VN) Dù lên tiếng khẳng định bị hại và cho biết sẽ thuê luật sư đòi lại công bằng nhưng Anyella Pamela Grados vẫn bị ban tổ chức Miss Peru tước vương miện. (Thanh niên) Sau rất nhiều đồn đoán của người hâm mộ, Quỳnh Nga đã chính thức thừa nhận cô và người mẫu Doãn Tuấn chia tay nhau. Tuy không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn xem nhau như những người bạn. Cô vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng cũ. (Doanh nghiệp VN) Bộ ảnh lãng mạn của Trâm Anh - JustaTee được tung ra sau đúng một năm đôi trẻ về chung một nhà đang nhận được nhiều lời khen của dân mạng. (Zing) Dù cậu con trai cả năm nay đã 16 tuổi nhưng “anh Bầu” Bằng Kiều vẫn lo ngại ra ngoài con dễ bị bắt nạt. (An ninh thủ đô) Từng than phải còng lưng trả nợ thay chồng nhưng chỉ thời gian ngắn sau chia tay, vợ 3 của Hiệp gà đã có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. (Dân việt)

