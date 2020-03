Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà “dẩy đầm” cực sung bên bạn trai Kim Lý

Theo một nguồn tin mới đây, Angelina Jolie và các con đang tự cách ly tại nhà ở Los Angeles, Mỹ trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng bùng phát, phức tạp. Được biết, nữ diễn viên "Tiên hắc ám" đưa ra quyết định này, một trong những lý do là do đã tiếp xúc với con trai cả Maddox vừa trở về từ Hàn Quốc sau khi Đại học Yonsai thông báo nghỉ học. (Dailymail)

Theo một nguồn tin mới đây, Angelina Jolie và các con đang tự cách ly tại nhà ở Los Angeles, Mỹ trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng bùng phát, phức tạp. Được biết, nữ diễn viên "Tiên hắc ám" đưa ra quyết định này, một trong những lý do là do đã tiếp xúc với con trai cả Maddox vừa trở về từ Hàn Quốc sau khi Đại học Yonsai thông báo nghỉ học. (Dailymail)

Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đã khiến người hâm mộ không khỏi thích thú khi chia sẻ câu chuyện được ông xã Công Vinh hứa hẹn kiếp sau vẫn là vợ chồng, nhưng lý do khi nghe đến thì khiến cô liền ngả ngữa và muốn… tát chồng. Công Vinh nói, "Mẹ nghĩ đi kiếp này mẹ đi đâu cũng toàn làm phước kiếp sau chắc mẹ tốt lắm á… ngu gì không lấy, trời ơi phải lấy mẹ để còn hưởng ké". (Saostar)

