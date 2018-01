Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà hạnh phúc ngắm Kim Lý dạy Subeo đánh golf

Chi Pu vượt Hương Tràm, Hồ Ngọc Hà trên sóng truyền hình: Theo thống kê mới nhất của Aibiz, trong tháng 12 vừa qua, ca sĩ Chi Pu đã trở thành á quân phủ sóng truyền hình. Diễn viên 'Người phán xử' bị chỉ trích khi lộ ảnh sử dụng tay gấu: NSND Trần Nhượng khẳng định ông không sử dụng tay gấu. Những hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội chỉ do nhóm bạn của ông chụp kỷ niệm. (Zing) “Người tình” của Brad Pitt tham gia phim do Lý Nhã Kỳ sản xuất: Lý Nhã Kỳ công bố dự án phim thứ hai với sự tham gia của ngôi sao đoạt giải Oscar Marion Cotillard. Diễm My 9x khoe vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm với váy tự thiết kế: Sau thành công với vai diễn Helen trong Cô ba Sài Gòn, Diễm My khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực thiết kế Hoa hậu Mai Phương Thuý đẹp gợi cảm, đọ sắc với Á hậu Thiên Lý: Mai Phương Thuý chọn bộ váy đen gợi cảm, cắt xẻ táo bạo thì Á hậu Dương Trương Thiên Lý lại chọn tông trắng thanh lịch, nhẹ nhàng... Á hậu cao 1m8 'khoe' đã đọc 1.000 cuốn sách: Á hậu Thanh Tú vừa có buổi nói chuyện về sách tại ĐH Giao thông vận tải Hà Nội. Người đẹp chia sẻ, từ nhỏ đến giờ cô đọc khoảng gần 1.000 cuốn cách. Tuấn Hưng lần đầu tiết lộ cát sê hát quán bar: Cát sê luôn là điều "nhạy cảm" với các ca sĩ và thường được giấu rất kỹ, nhưng với Tuấn Hưng thì điều này không có gì phải giấu giếm cả bởi anh nói vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm nên không ngại việc công khai rõ ràng. (Vietnamnet) Cường Seven hôn Nhã Phương đắm đuối trong ảnh hậu trường 'Lôi Báo': Cặp diễn viên chính của phim "Lôi Báo" phải thực hiện những phân đoạn tình cảm để tái hiện gia đình hạnh phúc. (Zing) Khoảnh khắc Hà Hồ từ xa nhìn Kim Lý dạy Subeo đánh Golf: Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm với Hà Hồ, Kim Lý còn đặc biệt quan tâm đến con riêng của "nữ hoàng giải trí" là bé Subeo. (Trí thức trẻ)

