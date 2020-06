Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà khoe thư tình “ngọt như mía lùi” của Kim Lý

Trên trang cá nhân của mình, Hà Hồ hạnh phúc chia sẻ bức thư tình của Kim Lý gửi đến mình nhân ngày đặc biệt. Nửa kia của Hà Hồ nhấn mạnh đã ba năm bên nhau cùng cô với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cô là một phần cuộc sống của anh. Nam diễn viên hi vọng, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Kết thúc bức thư, anh nhấn mạnh: "Love you the most my love". (FBNV)