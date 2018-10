Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà nói chuyện sinh con và kết hôn với Kim Lý

Trong buổi gặp gỡ với báo chí, Hồ Ngọc Hà tâm sự, cô nghĩ đến việc có thêm con bởi con cái là món quà vô giá của người phụ nữ và kết hôn với Kim Lý. Tuy vậy, cô cảm thấy mọi thứ chưa đến lúc và muốn chờ đợi thêm vài năm nữa. (Phunutoday) Erik đón sinh nhật bằng chuyến từ thiện khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Đây cũng là việc làm ý nghĩa nhất, thay cho món quà sinh nhật đặc biệt mà Erik cùng FC thực hiện khi bước sang tuổi 21. (VOV.VN) "Nguỵ Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn và Lâm Tâm Như cùng gây sức hút khi xuất hiện tại lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Con đường tơ lụa. (VOV.VN) Xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Hà Nội mới đây, Xuân Bắc đưa cậu con trai thứ 2 - Nguyễn Nhật Võ Nguyên (có tên gọi ở nhà là “Bi béo”) đi theo. Hai bố con Xuân Bắc mặc đồ đôi theo phong cách thể thao khỏe khoắn. (An ninh thủ đô) Những điểm bất thường trong hậu cảnh ở bộ ảnh của Ngọc Trinh và ông bầu Khắc Tiệp khiến cộng đồng mạng không khỏi nghi vấn rằng chúng là một sản phẩm của Photoshop. (Sao star) Dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng nữ diễn viên Diễm My 9X vẫn rất tự tin sải bước trên sàn catwalk. (VOV.VN) Nổi bật trong những thiết kế tối giản, Xuân Lan khoe street style thanh lịch không kém phần sành điệu trong chuyến công tác của mình. (2sao) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương đăng ảnh khoe vóc dáng khoẻ khoắn và hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào của việc mang thai. (Ngôi sao) Hình ảnh Tim và Trương Quỳnh Anh ôm nhau tình cảm khi đi du lịch được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bức xúc nhưng rất có thể đây là hình ảnh cặp đôi đi du lịch châu Âu vào năm 2017. (Ngôi sao) Diện bộ váy màu vàng lộng lẫy của nhà thiết kế Lê Long Dũng, Hoa hậu Giáng My được nhiều người khen ngợi vẻ đẹp tựa nữ thần khi đi sự kiện mới đây. (Dân việt)

Trong buổi gặp gỡ với báo chí, Hồ Ngọc Hà tâm sự, cô nghĩ đến việc có thêm con bởi con cái là món quà vô giá của người phụ nữ và kết hôn với Kim Lý. Tuy vậy, cô cảm thấy mọi thứ chưa đến lúc và muốn chờ đợi thêm vài năm nữa. (Phunutoday) Erik đón sinh nhật bằng chuyến từ thiện khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam. Đây cũng là việc làm ý nghĩa nhất, thay cho món quà sinh nhật đặc biệt mà Erik cùng FC thực hiện khi bước sang tuổi 21. (VOV.VN) "Nguỵ Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn và Lâm Tâm Như cùng gây sức hút khi xuất hiện tại lễ bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Con đường tơ lụa. (VOV.VN) Xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Hà Nội mới đây, Xuân Bắc đưa cậu con trai thứ 2 - Nguyễn Nhật Võ Nguyên (có tên gọi ở nhà là “Bi béo”) đi theo. Hai bố con Xuân Bắc mặc đồ đôi theo phong cách thể thao khỏe khoắn. (An ninh thủ đô) Những điểm bất thường trong hậu cảnh ở bộ ảnh của Ngọc Trinh và ông bầu Khắc Tiệp khiến cộng đồng mạng không khỏi nghi vấn rằng chúng là một sản phẩm của Photoshop. (Sao star) Dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng nữ diễn viên Diễm My 9X vẫn rất tự tin sải bước trên sàn catwalk. (VOV.VN) Nổi bật trong những thiết kế tối giản, Xuân Lan khoe street style thanh lịch không kém phần sành điệu trong chuyến công tác của mình. (2sao) Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương đăng ảnh khoe vóc dáng khoẻ khoắn và hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu nào của việc mang thai. (Ngôi sao) Hình ảnh Tim và Trương Quỳnh Anh ôm nhau tình cảm khi đi du lịch được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bức xúc nhưng rất có thể đây là hình ảnh cặp đôi đi du lịch châu Âu vào năm 2017. (Ngôi sao) Diện bộ váy màu vàng lộng lẫy của nhà thiết kế Lê Long Dũng, Hoa hậu Giáng My được nhiều người khen ngợi vẻ đẹp tựa nữ thần khi đi sự kiện mới đây. (Dân việt)