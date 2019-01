Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà nói về hạnh phúc sau ồn ào sốt ruột muốn cưới

Trong khi Hồ Ngọc Hà lẻ bóng 1 mình đi ra mắt MV về chủ đề hạnh phúc gia đình thì nhiều người tò mò không biết Kim Lý đang ở đâu lúc này. Được biết, cách đây vài ngày, Kim Lý đã đăng tải hình “check in” ở Thụy Điển, có thể vì không kịp bay về Việt Nam nên nam diễn viên đã để lỡ mất buổi ra mắt MV quan trọng của bạn gái. (Phunutoday) Không chỉ nổi tiếng với vai diễn huyền thoại "Batman", nam tài tử Christian Bale còn được biết đến bởi nỗ lực cống hiến hết mình trong từng vai diễn. (VOV.VN) Justin Bieber ăn vận phong cách, đẹp trai, vui vẻ cười với fan khi đang trên đường đến khách sạn Montage ở Beverly Hills vào ngày 3/1 vừa qua. (VOV.VN) Những hình ảnh tập luyện đầu tiên của Táo Quân 2019 được nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút được sự chú ý từ phía khán giả. (VOV.VN) Đầu năm mới, Vlinkage - trang chuyên tập hợp số liệu về chỉ số truyền thông của nghệ sĩ, phim và các chương trình giải trí của Trung Quốc - công bố Top 100 ngôi sao gây sốt nhất trên mạng xã hội. Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu năm thứ 3 liên tiếp với 8,448 điểm. (Zing) Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng với Phương Khánh, H'Hen Niê và Minh Tú xuất hiện trong danh sách đề cử cuộc bình chọn 'Timeless Beauty 2018 - Vẻ đẹp vượt thời gian' do chuyên trang Missosology bình chọn. (Báo Nghệ An) Mới đây, dư luận không khỏi bất ngờ trước cách ứng xử của Hòa Minzy khi được fan góp ý về sản phẩm âm nhạc mới của mình. Nổi bật lên đó là ý kiến: "Hay quá Hòa ơi, lúc ra mắt chính thức cứ để nguyên beat cao trào như thế này chắc chắn sẽ thành hit ạ. Đừng đổi beat hay cắt xén gì nha. Hay lắm rồi". Thế nhưng, trái với lời nhắn nhủ đầy thiện chí từ người hâm mộ, Hòa Minzy lại đáp trả bằng lời lẽ hết sức gay gắt: "Lần thứ 2 chị muốn nói với em đừng dạy bảo chị phải làm gì. Thanks em!". (2sao) MV "Mình già đi cùng nhau" do chính Hoàng Bách sáng tác và lên ý tưởng ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn của anh cùng bà xã Thanh Thảo nhân kỷ niệm 12 năm ngày cưới. (Phununews) Danh sách đề cử top 5 Zing Music Awards 2018 mới đây cho thấy đây là cuộc đua gay cấn giữa những nghệ sĩ tên tuổi và các gương mặt tân binh. Erik, Hương Tràm và JustaTee là ba cái tên nổi bật với 5 đề cử. (Lao động) Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bức xúc vì nhiều nghệ sĩ Việt không có ý thức khi tham gia sự kiện./. (2sao)

Trong khi Hồ Ngọc Hà lẻ bóng 1 mình đi ra mắt MV về chủ đề hạnh phúc gia đình thì nhiều người tò mò không biết Kim Lý đang ở đâu lúc này. Được biết, cách đây vài ngày, Kim Lý đã đăng tải hình “check in” ở Thụy Điển, có thể vì không kịp bay về Việt Nam nên nam diễn viên đã để lỡ mất buổi ra mắt MV quan trọng của bạn gái. (Phunutoday) Không chỉ nổi tiếng với vai diễn huyền thoại "Batman", nam tài tử Christian Bale còn được biết đến bởi nỗ lực cống hiến hết mình trong từng vai diễn. (VOV.VN) Justin Bieber ăn vận phong cách, đẹp trai, vui vẻ cười với fan khi đang trên đường đến khách sạn Montage ở Beverly Hills vào ngày 3/1 vừa qua. (VOV.VN) Những hình ảnh tập luyện đầu tiên của Táo Quân 2019 được nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút được sự chú ý từ phía khán giả. (VOV.VN) Đầu năm mới, Vlinkage - trang chuyên tập hợp số liệu về chỉ số truyền thông của nghệ sĩ, phim và các chương trình giải trí của Trung Quốc - công bố Top 100 ngôi sao gây sốt nhất trên mạng xã hội. Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu năm thứ 3 liên tiếp với 8,448 điểm. (Zing) Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng với Phương Khánh, H'Hen Niê và Minh Tú xuất hiện trong danh sách đề cử cuộc bình chọn 'Timeless Beauty 2018 - Vẻ đẹp vượt thời gian' do chuyên trang Missosology bình chọn. (Báo Nghệ An) Mới đây, dư luận không khỏi bất ngờ trước cách ứng xử của Hòa Minzy khi được fan góp ý về sản phẩm âm nhạc mới của mình. Nổi bật lên đó là ý kiến: "Hay quá Hòa ơi, lúc ra mắt chính thức cứ để nguyên beat cao trào như thế này chắc chắn sẽ thành hit ạ. Đừng đổi beat hay cắt xén gì nha. Hay lắm rồi". Thế nhưng, trái với lời nhắn nhủ đầy thiện chí từ người hâm mộ, Hòa Minzy lại đáp trả bằng lời lẽ hết sức gay gắt: "Lần thứ 2 chị muốn nói với em đừng dạy bảo chị phải làm gì. Thanks em!". (2sao) MV "Mình già đi cùng nhau" do chính Hoàng Bách sáng tác và lên ý tưởng ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn của anh cùng bà xã Thanh Thảo nhân kỷ niệm 12 năm ngày cưới. (Phununews) Danh sách đề cử top 5 Zing Music Awards 2018 mới đây cho thấy đây là cuộc đua gay cấn giữa những nghệ sĩ tên tuổi và các gương mặt tân binh. Erik, Hương Tràm và JustaTee là ba cái tên nổi bật với 5 đề cử. (Lao động) Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bức xúc vì nhiều nghệ sĩ Việt không có ý thức khi tham gia sự kiện./. (2sao)