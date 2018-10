Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà tình tứ ôm Kim Lý, phớt lờ tin đồn mang thai

Hình ảnh tình tứ của cặp đôi đình đám nhất showbiz Việt Hà Hồ và Kim Lý tại sự kiện khiến người hâm mộ cả hai "đứng ngồi không yên". (Phunutoday) Trên một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ lan truyền chóng mặt loạt ảnh Hoa hậu Hương Giang được bạn trai người Thái Lan cầu hôn sau một sự kiện. Tuy nhiên, Hoa hậu giải thích ngay vì kết thúc show thời trang với vai trò Vedette nên cô được khách mời lên tặng hoa, nhưng không ngờ chỉ vì tình tiết này mà Hoa hậu bị đồn thổi là có bạn trai. (Phunutoday) Trong buổi ra mắt dự án phim điện ảnh Nhân duyên: Anh mãi bên em, ca sĩ Trịnh Thăng Bình bất ngờ tiết lộ cách đây 9 năm đã từng 'hẹn hò' Midu. (Thanh niên) Mới đây, báo giới Hong Kong đã có tiết lộ đáng chú ý khi cho biết, kế hoạch đám cưới của Phạm Băng Băng và Lý Thần sẽ bị lùi sang tháng 2 sang năm. Cụ thể, cặp đôi sẽ làm đám cưới vào ngày 2/2, địa điểm vẫn chưa được xác định. Sau đám cưới, Phạm Băng Băng sẽ rút lui khỏi làng giải trí. Hiện tại, phía Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn chưa lên tiếng về tin đồn dời lịch kết hôn này. (Doanh nghiệp VN) Trưa 30/10, Phương Mỹ Chi khiến nhiều fan không khỏi bất ngờ khi tung clip cover ca khúc Hong Kong 1 - bản hit đang gây sốt mạng xã hội những ngày qua của Nguyễn Trọng Tài. (VTC News) Cánh săn ảnh vừa bắt gặp Bella Hadid và The Weeknd tay trong tay trên đường phố New York hôm qua (29/10). Quay lại với nhau sau một khoảng thời gian chia tay, cả hai dường như đang rất hạnh phúc. (VOV.VN) Hoa hậu thế giới 2000, Priyanka Chopra sải bước xinh đẹp trên đường phố New York sau khi vừa tổ chức tiệc độc thân vào tối 29/10. (VOV.VN) Á hậu 1 cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018" Phương Nga khiến nhiều người không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp mong manh của mình. (Tiền phong) Phương Thanh vừa hé lộ trên facebook 2 tấm ảnh lãng mạn trong chiếc áo cưới màu trắng bên cạnh dòng chữ: “Em về núi xíu đây…Gốc em là cô Long Nữ, chồng em là Dương Quá…” làm các fan thắc mắc liệu có phải nữ ca sĩ chụp ảnh cưới và chuẩn bị lấy chồng. (Thanh niên)

Hình ảnh tình tứ của cặp đôi đình đám nhất showbiz Việt Hà Hồ và Kim Lý tại sự kiện khiến người hâm mộ cả hai "đứng ngồi không yên". (Phunutoday) Trên một diễn đàn chuyên bàn chuyện showbiz bất ngờ lan truyền chóng mặt loạt ảnh Hoa hậu Hương Giang được bạn trai người Thái Lan cầu hôn sau một sự kiện. Tuy nhiên, Hoa hậu giải thích ngay vì kết thúc show thời trang với vai trò Vedette nên cô được khách mời lên tặng hoa, nhưng không ngờ chỉ vì tình tiết này mà Hoa hậu bị đồn thổi là có bạn trai. (Phunutoday) Trong buổi ra mắt dự án phim điện ảnh Nhân duyên: Anh mãi bên em, ca sĩ Trịnh Thăng Bình bất ngờ tiết lộ cách đây 9 năm đã từng 'hẹn hò' Midu. (Thanh niên) Mới đây, báo giới Hong Kong đã có tiết lộ đáng chú ý khi cho biết, kế hoạch đám cưới của Phạm Băng Băng và Lý Thần sẽ bị lùi sang tháng 2 sang năm. Cụ thể, cặp đôi sẽ làm đám cưới vào ngày 2/2, địa điểm vẫn chưa được xác định. Sau đám cưới, Phạm Băng Băng sẽ rút lui khỏi làng giải trí. Hiện tại, phía Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn chưa lên tiếng về tin đồn dời lịch kết hôn này. (Doanh nghiệp VN) Trưa 30/10, Phương Mỹ Chi khiến nhiều fan không khỏi bất ngờ khi tung clip cover ca khúc Hong Kong 1 - bản hit đang gây sốt mạng xã hội những ngày qua của Nguyễn Trọng Tài. (VTC News) Cánh săn ảnh vừa bắt gặp Bella Hadid và The Weeknd tay trong tay trên đường phố New York hôm qua (29/10). Quay lại với nhau sau một khoảng thời gian chia tay, cả hai dường như đang rất hạnh phúc. (VOV.VN) Hoa hậu thế giới 2000, Priyanka Chopra sải bước xinh đẹp trên đường phố New York sau khi vừa tổ chức tiệc độc thân vào tối 29/10. (VOV.VN) Á hậu 1 cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018" Phương Nga khiến nhiều người không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp mong manh của mình. (Tiền phong) Phương Thanh vừa hé lộ trên facebook 2 tấm ảnh lãng mạn trong chiếc áo cưới màu trắng bên cạnh dòng chữ: “Em về núi xíu đây…Gốc em là cô Long Nữ, chồng em là Dương Quá…” làm các fan thắc mắc liệu có phải nữ ca sĩ chụp ảnh cưới và chuẩn bị lấy chồng. (Thanh niên)