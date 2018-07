Chuyện showbiz: Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chia tay sau 1 năm yêu nhau?

Ngày 11/7, sau đúng một năm Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng gia đình sang Mỹ du lịch, cặp đôi lại có những động thái khá lạ dành cho nhau. Năm nay Hồ Ngọc Hà trở lại Mỹ nhưng người hâm mộ không thấy sự có mặt của Kim Lý mà chỉ có con trai Subeo đi cùng. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ lại kỷ niệm ngày này năm trước cùng lời nhắn: “1 năm trước và bây giờ... Chúng tôi đang ở đây. San Francisco" và hoàn toàn không nhắc đến Kim Lý làm dấy lên nghi vấn cả hai đã chia tay. (Phunutoday) Một thời gian dài vắng bóng để điều trị bệnh tại Mỹ, danh hài Bảo Quốc vừa về Việt Nam và làm ngỡ ngàng người hâm mộ khi giảm tới 10kg. (An ninh thủ đô) Diễm My 6X vừa tiết lộ lý do không đi thi hoa hậu thời trẻ vì thừa chiều cao. "Nữ hoàng ảnh lịch" cho hay thập niên 80 các cuộc thi giới hạn chiều cao thí sinh chỉ từ 1,55 - 1,65m, trong khi cô cao tới 1,73m. (Thanh niên) Dù nhận phải khá nhiều ý kiến trái chiều khi đảm nhận vai nữ chính của "Hậu duệ mặt trời" bản Việt, Khả Ngân cho biết sẽ không quan tâm mà chỉ tập trung để hoàn thành tốt nhất vai diễn. (Vietnamnet) Sau 2 tháng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng Rocker Nguyễn đã hồi phục, thoát khỏi chứng trầm cảm. Thời gian qua nam ca sĩ được bố mẹ đưa sang Thái Lan tham dự một khóa tu. Nhờ cách ly với các tác nhân tiêu cực, sức khỏe và tinh thần anh tốt dần lên. (Ngôi sao) Không làm "ngơ" cho qua chuyện, Hương Tràm thẳng thắn lên tiếng khi bị một cư dân mạng chê giọng hát. Phản hồi của Quán quân cuộc thi Giọng hát Việt 2012, nhận được sự đồng tình của nhiều fan. (Ngôi sao) Trong khoảng thời gian gần đây, Đặng Thu Thảo chăm chỉ update hình ảnh cá nhân hơn khi cô quay trở lại với công việc. Không thể phủ nhận được nhan sắc ngày càng mặn mà của “gái một con”. (Saostar) Danh hài Thúy Nga bất ngờ về nước và tham dự cuộc họp báo công bố cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam thế giới 2018". Sự xuất hiện của cô khiến nhiều người hoài nghi bà mẹ một con tham gia cuộc thi lần này. Tuy nhiên, cô chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. (Tổ Quốc) Mới đây hot girl Ly Kute chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh cô dỗ cậu con trai Khoai Tây đi ngủ mà chẳng cần quát tháo gì khiến bà mẹ nào cũng thán phục. (Em đẹp) Động thái lạ của Phạm Anh Khoa trên trang cá nhân đã được bà xã lên tiếng giải thích rằng facebook của anh bị hack và chưa lấy lại được. (Kênh 14)

Ngày 11/7, sau đúng một năm Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cùng gia đình sang Mỹ du lịch, cặp đôi lại có những động thái khá lạ dành cho nhau. Năm nay Hồ Ngọc Hà trở lại Mỹ nhưng người hâm mộ không thấy sự có mặt của Kim Lý mà chỉ có con trai Subeo đi cùng. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ lại kỷ niệm ngày này năm trước cùng lời nhắn: “1 năm trước và bây giờ... Chúng tôi đang ở đây. San Francisco" và hoàn toàn không nhắc đến Kim Lý làm dấy lên nghi vấn cả hai đã chia tay. (Phunutoday) Một thời gian dài vắng bóng để điều trị bệnh tại Mỹ, danh hài Bảo Quốc vừa về Việt Nam và làm ngỡ ngàng người hâm mộ khi giảm tới 10kg. (An ninh thủ đô) Diễm My 6X vừa tiết lộ lý do không đi thi hoa hậu thời trẻ vì thừa chiều cao. "Nữ hoàng ảnh lịch" cho hay thập niên 80 các cuộc thi giới hạn chiều cao thí sinh chỉ từ 1,55 - 1,65m, trong khi cô cao tới 1,73m. (Thanh niên) Dù nhận phải khá nhiều ý kiến trái chiều khi đảm nhận vai nữ chính của "Hậu duệ mặt trời" bản Việt, Khả Ngân cho biết sẽ không quan tâm mà chỉ tập trung để hoàn thành tốt nhất vai diễn. (Vietnamnet) Sau 2 tháng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng Rocker Nguyễn đã hồi phục, thoát khỏi chứng trầm cảm. Thời gian qua nam ca sĩ được bố mẹ đưa sang Thái Lan tham dự một khóa tu. Nhờ cách ly với các tác nhân tiêu cực, sức khỏe và tinh thần anh tốt dần lên. (Ngôi sao) Không làm "ngơ" cho qua chuyện, Hương Tràm thẳng thắn lên tiếng khi bị một cư dân mạng chê giọng hát. Phản hồi của Quán quân cuộc thi Giọng hát Việt 2012, nhận được sự đồng tình của nhiều fan. (Ngôi sao) Trong khoảng thời gian gần đây, Đặng Thu Thảo chăm chỉ update hình ảnh cá nhân hơn khi cô quay trở lại với công việc. Không thể phủ nhận được nhan sắc ngày càng mặn mà của “gái một con”. (Saostar) Danh hài Thúy Nga bất ngờ về nước và tham dự cuộc họp báo công bố cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam thế giới 2018". Sự xuất hiện của cô khiến nhiều người hoài nghi bà mẹ một con tham gia cuộc thi lần này. Tuy nhiên, cô chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. (Tổ Quốc) Mới đây hot girl Ly Kute chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh cô dỗ cậu con trai Khoai Tây đi ngủ mà chẳng cần quát tháo gì khiến bà mẹ nào cũng thán phục. (Em đẹp) Động thái lạ của Phạm Anh Khoa trên trang cá nhân đã được bà xã lên tiếng giải thích rằng facebook của anh bị hack và chưa lấy lại được. (Kênh 14)