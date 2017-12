Chuyện showbiz: Hoa hậu Đại dương khoe vai trần, bất ngờ làm vedette

Hoa hậu Phạm Hương sang Mỹ nghỉ Giáng sinh: Trong chuyến đi lần này, người đẹp gốc Hải Phòng diện bộ váy màu đen với những đường cutout thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm. (VOV.VN) ‘Hoa hậu con nhà giàu’ Jolie Nguyễn gây chú ý tại sân bay với loạt phụ kiện hàng hiệu. (VTC News) Tùng Dương đeo “cánh chim”, ngẫu hứng hát Bolero tại đêm nhạc Imagine: Tùng Dương gây bất ngờ cho khán giả khi diện trang phục “cánh chim” độc đáo, chứng minh khả năng hát Bolero trong đêm nhạc Giáng sinh “Imagine”. (VOV.VN) Việt Anh lần đầu nói về ồn ào tình cảm với Bảo Thanh: “Với tôi lúc này không có gì quan trọng hơn hạnh phúc gia đình. Ồn ào trong showbiz thì ai cũng sẽ vướng phải nhưng quan trọng bạn ứng xử với nó như thế nào và bản thân chúng ta có vấn đề hay không?”, nam diễn viên chia sẻ. (Dân trí) Hoài Lâm điển trai, khoe giọng cùng Đàm Vĩnh Hưng trên du thuyền triệu USD: Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm cùng cậu bé đánh trống lắc “gây sốt” khi kết hợp cùng nhau trong đêm minishow đặc biệt mang tên "Dạ khúc đêm đông". (VTC News) Diễm My 9x xinh đẹp lần đầu “lấn sân” thiết kế thời trang: Diễm My 9x khiến người hâm mộ bất ngờ khi quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực thiết kế. (VOV.VN) Hoa hậu Đại dương Ngân Anh khoe vai trần, làm vedette trên sàn catwalk: Sau khi trở lại với showbiz, hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bất ngờ xuất hiện trên sàn diễn thời trang và còn đảm nhận vai trò vedette. (Dân trí) Cổ Lực Na Trát chia tay Trương Hàn: Công ty quản lý của Cổ Lực Na Trát đã thông cáo cho biết người đẹp và tài tử Trương Hàn chia tay được một thời gian vì quá bận rộn, không có thời gian cho nhau. Áp lực dư luận cũng là lý do khiến họ không thể tiếp tục mối quan hệ. (VNE) Vợ cũ ‘cướp biển’ Johnny Depp khoe vẻ nóng bỏng: Cô đào sinh năm 1986 xinh đẹp như nữ thần và gợi cảm đến từng centimet trên ấn phẩm GQ Úc số tháng 12. Amber Heard vừa được tạp chí này bình chọn là “Phụ nữ của năm”. (Tiền phong) Phạm Băng Băng 'kín cổng cao tường' vẫn nổi bật: Ngôi sao Hoa ngữ dự buổi ra mắt phim với phong cách thời trang cá tính. (Ngoisao.net)./.

