Chuyện showbiz: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ lấy chồng sau khi hết nhiệm kỳ?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi tiết lộ kế hoạch "hết nhiệm kì thì làm gì" trên mạng xã hội. Khi người bạn khuyên "Tới đó tính. Đường nước khéo là được. Không chết đói đâu.", Đỗ Mỹ Linh đã hồi đáp cực "duyên": "Chẹp. Ừ. Không được nữa thì đi lấy chồng. Sợ gì". (Afamily) Cách đây ít giờ, Dương Yến Ngọc vừa đăng tải status đầy bức xúc nhằm cho biết, bản thân đã yêu sai người. Cô và người yêu kém tuổi từng có hạnh phúc nhưng "đó là thứ hạnh phúc giả tạo". Người đẹp bày tỏ, nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ tình cảm này là do người yêu của cô "lăng nhăng, không có trách nhiệm". (Ngôi sao) Những hình ảnh chụp lại cảnh Robert Pattinson và Suki Waterhouse hẹn hò được đăng tải trên mặt báo. Hai người bị bắt gặp ôm hôn nhau một cách say đắm trên đường phố thủ đô London vào cuối tuần trước. (Ngôi sao) Sau khi chia tay Chloe Grace Moretz hồi tháng 3 vừa rồi, Brooklyn Beckham đã "yêu lại từ đầu" với cô ca sĩ trẻ, người mẫu Abi Manzoni. Hôm thứ 2 vừa rồi, cặp đôi được bắt gặp đi ăn trưa tại Los Angeles. (VOV.VN) Có mặt trong buổi họp fan của vợ cũng là dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới, Hứa Minh Đạt đã quỳ gối cầu hôn Lâm Vỹ Dạ trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. (Kênh 14) Phạm Hương âm thầm chia sẻ chiếc túi mới nhất cô mới bổ sung vào BST túi hàng hiệu đắt đỏ của mình sau khi bị soi ảnh hậu trường “lưng còng", “bụng phệ”. (Gia đình Việt Nam) Apple Daily đưa tin Châu Tấn và Cao Thánh Viễn chuẩn bị công bố ly hôn. Nguồn tin từ trang này cho biết trong hai năm qua, Châu Tấn đã sống ly thân. Cuộc hôn nhân của họ chỉ là thủ tục. (Zing) Á hậu Thanh Tú đã chính thức xác nhận thông tin sẽ không tham dự bất cứ cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2018. Cô muốn toàn tâm toàn ý cho công việc hiện tại. (An ninh thủ đô) Noo Phước Thịnh chia sẻ về "tình yêu 10 năm với Mai Phương Thúy" rằng, "Tôi và Thúy có mối quan hệ tình cảm 10 năm, đó là thật. Nhưng trên cả tình yêu, chúng tôi dành cho những gì tốt đẹp nhất. Chúng tôi hiểu nhau và cảm giác thoải mái khi ở cạnh nhau. Tôi không nghĩ đến chuyện xa hơn vì cứ giữ mối quan hệ như hiện tại, với tôi, đó mới là sự trọn vẹn và hoàn hảo". (Người Lao động) Cát Phượng khiến nhiều người ‘phát hờn’ khi tâm sự về sự chín chắn trong cách thể hiện tình yêu của Kiều Minh Tuấn sau 10 năm bên nhau. (Phụ nữ sức khỏe)

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi tiết lộ kế hoạch "hết nhiệm kì thì làm gì" trên mạng xã hội. Khi người bạn khuyên "Tới đó tính. Đường nước khéo là được. Không chết đói đâu.", Đỗ Mỹ Linh đã hồi đáp cực "duyên": "Chẹp. Ừ. Không được nữa thì đi lấy chồng. Sợ gì". (Afamily) Cách đây ít giờ, Dương Yến Ngọc vừa đăng tải status đầy bức xúc nhằm cho biết, bản thân đã yêu sai người. Cô và người yêu kém tuổi từng có hạnh phúc nhưng "đó là thứ hạnh phúc giả tạo". Người đẹp bày tỏ, nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong mối quan hệ tình cảm này là do người yêu của cô "lăng nhăng, không có trách nhiệm". (Ngôi sao) Những hình ảnh chụp lại cảnh Robert Pattinson và Suki Waterhouse hẹn hò được đăng tải trên mặt báo. Hai người bị bắt gặp ôm hôn nhau một cách say đắm trên đường phố thủ đô London vào cuối tuần trước. (Ngôi sao) Sau khi chia tay Chloe Grace Moretz hồi tháng 3 vừa rồi, Brooklyn Beckham đã "yêu lại từ đầu" với cô ca sĩ trẻ, người mẫu Abi Manzoni. Hôm thứ 2 vừa rồi, cặp đôi được bắt gặp đi ăn trưa tại Los Angeles. (VOV.VN) Có mặt trong buổi họp fan của vợ cũng là dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới, Hứa Minh Đạt đã quỳ gối cầu hôn Lâm Vỹ Dạ trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ. (Kênh 14) Phạm Hương âm thầm chia sẻ chiếc túi mới nhất cô mới bổ sung vào BST túi hàng hiệu đắt đỏ của mình sau khi bị soi ảnh hậu trường “lưng còng", “bụng phệ”. (Gia đình Việt Nam) Apple Daily đưa tin Châu Tấn và Cao Thánh Viễn chuẩn bị công bố ly hôn. Nguồn tin từ trang này cho biết trong hai năm qua, Châu Tấn đã sống ly thân. Cuộc hôn nhân của họ chỉ là thủ tục. (Zing) Á hậu Thanh Tú đã chính thức xác nhận thông tin sẽ không tham dự bất cứ cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2018. Cô muốn toàn tâm toàn ý cho công việc hiện tại. (An ninh thủ đô) Noo Phước Thịnh chia sẻ về "tình yêu 10 năm với Mai Phương Thúy" rằng, "Tôi và Thúy có mối quan hệ tình cảm 10 năm, đó là thật. Nhưng trên cả tình yêu, chúng tôi dành cho những gì tốt đẹp nhất. Chúng tôi hiểu nhau và cảm giác thoải mái khi ở cạnh nhau. Tôi không nghĩ đến chuyện xa hơn vì cứ giữ mối quan hệ như hiện tại, với tôi, đó mới là sự trọn vẹn và hoàn hảo". (Người Lao động) Cát Phượng khiến nhiều người ‘phát hờn’ khi tâm sự về sự chín chắn trong cách thể hiện tình yêu của Kiều Minh Tuấn sau 10 năm bên nhau. (Phụ nữ sức khỏe)