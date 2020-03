Chuyện showbiz: Hoài Sa mặc bikini đọ dáng với người đẹp chuyển giới

Yung Man Kit - chồng của Huỳnh Mi, em gái MC Trấn Thành - vừa đăng loạt ảnh khoe vợ "vượt cạn thành công". Anh viết: "Sau khi vợ mình bị đau cơn gò hơn 20 tiếng, bé nho nhỏ đã ra đời, thank you mum for trying so hard for the pass 40+ weeks (Tạm dịch: Cảm ơn mẹ vì đã cố gắng trong suốt hơn 40 tuần qua). Cảm ơn hai mẹ con cố gắng và quan trọng nhất là sức khỏe tốt đẹp". (FBNV)