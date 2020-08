Chuyện showbiz: Hương Giang và bạn trai Matt Liu kỷ niệm 2 tháng hẹn hò

Trên trang cá nhân mới đây, Hương Giang và Matt Liu cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, nhân kỷ niệm 2 tháng hẹn hò. “Everyone’s got a past and we can’t change it. But together, we can make a better future! Happy 2nd month’sary bae” (Tạm dịch: Mỗi người đều có một quá khứ và chúng ta không thể thay đổi nó. Nhưng cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Chúc mừng tháng thứ 2 yêu em) - Matt Liu viết. (Ngôi sao)